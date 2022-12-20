「騙扁小子」黃琪盜刷3男友信用卡 開庭哽咽：不想再造成法院負擔了

佯裝塔羅牌大師詐騙前總統陳水扁而聲名大噪的黃琪（本名黃照岡），十多年來前科累累，他2017年周旋於任姓、葉姓、周姓3名男子之間，乘機盜刷他們的信用卡，一審依行使偽造準私文書、非法蒐集利用個人資料罪判1年4月徒刑，得易科罰金。案件上訴，台灣高等法院今開庭，黃琪哽咽地說，「我不要再造成法院的負擔，只求此案盡快結束，讓我可以重新開始」。

黃琪開庭時透過律師表示，撤回周部分的上訴，僅維持任和葉部分的上訴；黃琪仍否認犯罪，認為刷信用卡均有獲得對方授權，他說此案從2017年發生至今非常多年，期間也發生很多事情，「我有做的事情，都願意承認，但沒有做的事情，請庭上明察」。

黃琪說，他回頭來看過去的生活，要去服侍人家是很難堪的，也不是他想回去的生活，他知道以前的生活不應該繼續下去，期間有很多法官告訴他，「你的人生還這麼長，以後該怎麼辦？」

他表示，他不知道過去犯的錯怎樣才能還得完，但他希望此案盡快結束，可以讓他重新開始，「踏實生活很不容易，但沒有任何東西可以勝過安心感」，他不希望再造成法院的負擔了。

黃琪2017年1月與在交友軟體認識的任交往，取得對方證件後假冒任盜刷2萬8千元信用卡款；同年4月，黃琪又假冒葉姓前男友，盜用葉的信用卡綁定當時剛引進台灣的「Apple Pay」，盜刷4萬7千餘元，是「Apple Pay」首例盜刷案。

同年5月21日，黃琪和鍾姓友人一同入住澎湖福朋喜來登飯店，卻偽造他2016年7月結交的周姓前男友署名、使用信用卡資料，飯店人員以為是周本人使用美國運通卡支付3240元定金。