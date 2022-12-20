7旬翁持鐵鎚揮打坐馬桶如廁妻 殺人未遂罪判刑2年10月

72歲洪姓老翁多次家暴妻子，一時氣憤，竟持鐵槌揮打坐在馬桶上如廁的妻子，幸好妻子抓住老翁的手、拉扯到隔壁房間求救，房客見狀搶下鐵鎚。士林地方法院認定，老翁犯殺人未遂罪，判刑2年10月。

判決指出，老翁從外撿回來的長約30公分的鐵鎚，鎚頭長14公分、寬4公分、重量約0.7公斤。2021年8月17日晚上8時許，氣憤之下，持鐵鎚揮打正在如廁的妻子，妻子被打後奮力抓住老翁的手，一路被拉扯到隔壁房間向房客求救，房客見狀制止老翁、搶下鐵鎚，並讓傷者躲進房間，報警求救，最後妻子頭部手有頭部鈍傷併前額3公分撕裂傷。

老翁否認殺人，當下妻子到他房內飲水發出吵雜聲，很難控制自己情緒，自知頭部是致命部位，鐵鎚敲頭可能會致命，但因一時氣憤受不了吵架，只承認傷害罪。辯護人稱，老翁已高齡72歲，無殺人氣力，當天無重大衝突無殺人動機，且傷者頭部僅有輕傷，沒有骨裂或腦震盪。

妻子證稱，「如果我沒拉住鐵鎚，他會往我頭一直敲，我就被打死了」；妻子回想「以前被打都是突然被打，一直打、不停手，不給我還手的機會」。

合議庭認為，老翁僅因一時氣憤，就持鐵鎚揮打妻子頭部，且不否認案發4日曾當面向妻子稱要打她的頭打到死，剁塊並在冰箱等語。2018年8月起夫妻長期相處不睦，3年內妻子遭受家暴報案，警方通報8次、家防中心受理通報達10次，其中有4次被打到送醫院急診室，其中2020年6月2日，老翁施暴妻子，打到臉、背、四脂傷痕累累，送醫縫合後妻子提告，檢方起訴後最終撤告，法院判決公訴不受理。

合議庭審酌，2人結婚數十年，近年相處不睦，老翁施暴已是經常性習慣性家庭暴力，妻子僅是他發洩情血對象，經過前案未能自我約束，本次毫無徵兆，僅因內心氣憤，基於殺人不確定故意，直接持鐵鎚揮打坐在馬桶上如廁、未有任何防備的妻子，造成生命危害、心靈難以抹滅陰影，應予譴責。