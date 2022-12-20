登機報到喊「我有槍」遭逮態度囂張 男起訴被求重刑

高雄53歲弋姓男子從小港機場搭機準備前往澎湖，辦理登機時地勤詢問弋男有無攜帶危險物品，弋卻囂張脫口「我有槍阿（台語）」、「有槍阿」，隨即被警方逮捕，雖然弋男身上沒搜出槍枝、彈藥，但辦案時配合度極差，今被高雄地檢署依民用航空法起訴，檢方另請法院從重量刑。

檢警調查，弋男今年9月27日下午1時許，從小港機場要搭乘華信航空前往澎湖，在航站辦理報到手續，協助弋男辦理登機的楊姓地勤人員，詢問弋行李中有沒有有攜帶危險物品。

沒料弋男見楊女詢問，用台語脫口多次「我有槍阿（台語）」、「有槍阿」，楊女當場通報航警前往協助，將弋帶回偵詢，弋辯稱「我是說我沒有帶槍，是不小心講出來的。」

雖然警方沒在弋男身上搜出危險物品，但經楊女指證，確認弋在櫃檯時確實稱自己有帶槍，檢方不採信他說法，全案偵結後，今依民用航空法、恐嚇公眾安全等罪將他起訴。