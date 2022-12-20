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登機報到喊「我有槍」遭逮態度囂張 男起訴被求重刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄53歲弋姓男子從小港機場搭機準備前往澎湖，辦理登機時地勤詢問弋男有無攜帶危險物品，弋卻囂張脫口「我有槍阿（台語）」、「有槍阿」，隨即被警方逮捕，雖然弋男身上沒搜出槍枝、彈藥，但辦案時配合度極差，今被高雄地檢署依民用航空法起訴，檢方另請法院從重量刑。

檢警調查，弋男今年9月27日下午1時許，從小港機場要搭乘華信航空前往澎湖，在航站辦理報到手續，協助弋男辦理登機的楊姓地勤人員，詢問弋行李中有沒有有攜帶危險物品。

沒料弋男見楊女詢問，用台語脫口多次「我有槍阿（台語）」、「有槍阿」，楊女當場通報航警前往協助，將弋帶回偵詢，弋辯稱「我是說我沒有帶槍，是不小心講出來的。」

雖然警方沒在弋男身上搜出危險物品，但經楊女指證，確認弋在櫃檯時確實稱自己有帶槍，檢方不採信他說法，全案偵結後，今依民用航空法、恐嚇公眾安全等罪將他起訴。

由於弋男在檢警偵訊時態度囂張，檢方認為他毫無悔意，考量對飛航安全影響甚鉅，起訴後建請法院從重量刑，且不宜宣告緩刑，以昭炯戒。依據民用航空法，散播飛航安全不實訊息者，可處3年以下有期徒期、拘役或100萬元以下罰金。

弋姓男子安檢時高喊「我有槍」，被警方逮捕還態度囂張，檢方起訴他並求處重刑。圖為小港機場報到櫃台。記者劉學聖／攝影
弋姓男子安檢時高喊「我有槍」，被警方逮捕還態度囂張，檢方起訴他並求處重刑。圖為小港機場報到櫃台。記者劉學聖／攝影

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