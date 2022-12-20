快訊

誇張！台男在北海道酒駕遭逮 還質疑酒測儀器不準

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 外媒爆：阿根廷違規了

都是科技惹的禍？ 美陸軍士兵不會看地圖…因太依賴GPS導航

媒體稱將2度約談高虹安 北檢：內容是否真實無從評論

中央社／ 台北20日電

媒體報導，台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。北檢今天表示，報導內容提及的案件細節，並非北檢透露，內容是否真實，無從評論。

新竹市長當選人高虹安。(聯合報系資料照片)
新竹市長當選人高虹安。(聯合報系資料照片)

檢調接獲檢舉，指新竹市長當選人、立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為公積金，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

北檢15日指揮調查局北機站兵分8路搜索，並約談高虹安、李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等4名被告及1名證人。檢察官複訊後，16日凌晨將高虹安改為偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。陳、王各10萬元交保。

鏡週刊報導，檢調過濾相關卷證發現，高虹安除了以低報高詐領助理薪資外，立法院按月提供高的辦公事務費，直接匯入她指定的帳戶，但該帳戶金流幾乎只進不出，辦公室的開銷卻用浮報助理薪酬詐取公帑維持運作。

報導指出，有助理更供稱，高虹安涉詐公帑至今年10月遭踢爆後才收手，前後逾2年半，檢調約談其他助理後，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。

北檢今天表示，北檢偵辦案件向來嚴守「偵查不公開」相關規定，報導內容提及的案件細節，並非北檢透露，對於內容是否真實，無從評論。檢察官偵辦該案，不受近期媒體報導影響，仍會持續依照既定步驟，依法偵辦。

高虹安

延伸閱讀

圖表看時事／高虹安就職宣誓前遭搜索 市長路增添多少變數？

就職後查新竹棒球場？高虹安：會先做缺失檢討

獨／高虹安今公布小內閣 高檢署檢察官接掌新竹副市長

交保後首發文 高虹安：祈願台灣更多正向力量和善循環

相關新聞

「騙扁小子」黃琪盜刷3男友信用卡 開庭哽咽：不想再造成法院負擔了

佯裝塔羅牌大師詐騙前總統陳水扁而聲名大噪的黃琪（本名黃照岡），十多年來前科累累，他2017年周旋於任姓、葉姓、周姓3名男...

影／網路詐騙錢追不回 綠委呼籲警政署積極應對

民進黨立法委員何志偉、羅美玲今天陪同遭詐騙集團詐騙鉅額款項的受害者舉行記者會，何志偉指出，2022年到9月為止，詐欺案件...

遺失手尾錢和老公吵架 她帶2歲女兒跳海獨活愛女身亡判關13年定讞

台中市陳姓女子去年因遺失婆婆的「手尾錢」，與丈夫爭吵後想不開，帶2歲女兒到苗栗縣通霄海邊跳海，陳女獲救但女兒溺斃，一、二...

7旬翁持鐵鎚揮打坐馬桶如廁妻 殺人未遂罪判刑2年10月

72歲洪姓老翁多次家暴妻子，一時氣憤，竟持鐵槌揮打坐在馬桶上如廁的妻子，幸好妻子抓住老翁的手、拉扯到隔壁房間求救，房客見...

登機報到喊「我有槍」遭逮態度囂張 男起訴被求重刑

高雄53歲弋姓男子從小港機場搭機準備前往澎湖，辦理登機時地勤詢問弋男有無攜帶危險物品，弋卻囂張脫口「我有槍阿（台語）」、...

假釋被駁18次、提告也吞敗 「惡龍」張錫銘怒控差別待遇 問題出在哪？

20多年前犯下擄人勒贖等案被判處無期徒刑的「惡龍」張錫銘，在2005年7月被時任刑事局長的新北市長侯友宜率員攻堅逮捕，關押至今17年，張在服刑期間表現良好、沒有違規紀錄，已符合假釋條件，但近五年申請假釋共18次都遭矯正署駁回。張不服提行政訴訟，台南地院今年10月底也駁回。 法官在庭上表示，「最後的決定權在矯正署」，此事引起監所關注小組理事長陳惠敏的質疑，陳認為矯正署始終無法說清楚所謂「綜合判斷」為何，國內的假釋救濟制度形同虛設。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。