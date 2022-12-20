不滿加熱溫度 男3度要求店員微波還阻擋結帳被罰2千

潘姓男子今年11月24日凌晨1時多前往台南市北區某便利超商購買食品，要求店員加熱微波，卻不滿意其溫度，前後3度要求微波外，甚至阻擋其他顧客購物結帳，店員報警處理，潘仍拒絕自行取餐，最後被依違反社會秩序維護法移送法辦，台南簡易庭則裁罰2000元。

潘振振有詞說，因他所購買的食品未完全加熱，所以要求店員再次微波加熱，在店員尚未完成微波加熱之前，自不應讓其他顧客插隊接受服務。

然而，警方認為他以店員未將其所購買的食品完成加熱為由，反覆要求店員微波加熱該食品，並阻擋店員為其他顧客服務及結帳，迄至店員通知員警到場處理，已違反社維法中藉端滋擾公司行號及公眾得出入的場所，依法送辦。

法官依店內監視錄影畫面及翻拍照片，發現潘於案發當日1時44分許購買第1份食品並結帳後，店員即應其要求予以加熱，同日1時46分許，潘至櫃台結帳購買第2份食品，店員也為他微波加熱，送至內用區給潘。

但潘不滿意食品的溫度，同日1時50分許至櫃台要求再予加熱，店員應其要求將食品微波，加熱完畢後將食品放置在櫃台，潘1時54分許再至櫃台質問，並阻擋其他顧客結帳，隨後1時56分許潘又阻擋顧客結帳，至2時1分許店員為潘再度加熱其所購買的第2份食品，並置於餐盤上欲交給站在櫃台的潘，潘未拿取食品即逕自走回內用區。

後來潘看到第3位顧客前至櫃台，便上前妨礙店員結帳，直至店員通知員警到場，店員再次為潘微波食品並放置在櫃台上，員警請潘自行拿取，但潘則拒絕取餐。

台南簡易庭認為，潘多次要求微波加熱同一食品，之後又拒絕拿取已完成加熱食品，並有阻止不只一位顧客結帳行為，足見他的所為，並非單純為使店員加熱食品，而是有意以此影響店家的營業及秩序。