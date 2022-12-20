高雄男被抓酒駕難以置信 稱只喝了這瓶「飲料」

高雄楠梓52歲張姓男子，日前在路上騎車左右搖晃，且未依規定打方向燈，遭巡邏員警攔查，員警聞到他渾身酒氣，要求對張男施以酒測，測得數值高於法定標準，張男不可置信表示自己只喝「保力達」，還示意自己意識清醒。警詢後仍依公共危險罪將張男送辦。

張男18日19時56分許，騎車在楠梓區高楠公路與德民路口，剛好被楠梓分局巡邏員警看到轉彎未依規定打方向燈，且行車搖擺，警方於是跟在張男後方，準備將他攔查。

張男上德民新橋後，疑似從後照鏡看到警方趨近，竟開始加快車速，警方見狀趕緊上前攔停，果不其然聞到張男散發酒氣，要求張男配合酒測，數值達每公升0.36毫克。

警方告知張男酒測結果，他驚呼「0.36？甘有可能！」表示自己是在2個小時前喝了提神飲料保力達，還休息快1小時才騎車返家，更示意員警自己說話清楚、意識清醒，難以置信身體裡的酒精濃度竟然這麼高。警方詢後依公共危險罪將張男移送偵辦。

楠梓分局表示，市售有些提神飲品兼補充營養的藥酒，民眾會視為機能飲料來飲用，但其中含有酒精成分，飲用後駕車上路，仍會影響行車安全，涉犯公共危險罪，提醒民眾當心。

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