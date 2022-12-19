味全龍球員現身士林法院 學生披法袍體驗國民法官

國民法官新制即將上路，士林地方法院今天邀請中華職棒味全龍明星球員郭天信、劉基鴻、曹祐齊、趙璟榮、領隊丁仲緯，和士東國小學生到法庭參訪，體驗國民法官新制，迎接即將到來的國民法官元年，期許透過新制增加司法公信力。

士院院長彭幸鳴表示，遠親不如近鄰，士東國小成立超過80年，培育出無數的人才，士林地院成立將近40年，算是青壯之年，而味全龍棒球隊則是這2、3年讓天母棒球場成為天母亮點，大家勤奮求學、工作、練球等生活，值得更好的法治社會，感謝大家支持廉政宣導活動，在新制即將施行的最後一哩路，齊力推動司法改革新理念，迎接國民法官元年。

士院法官張毓軒及蘇琬能，今天介紹國民法官制度內涵，並導覽國民法官法庭，學生們聽得聚精會神，也激烈搶答。院長在法庭上趣味開球，投出國民法官好球，味全龍隊劉基鴻擔任接球捕手，傳遞國民法官攏來相挺的意象。士東國小學生經電腦隨機抽選，選出國民法官，由球員們替學生披上法官袍，坐上法台，行政庭長陳明偉擔任審判長，簡短模擬開庭場景。

院長指出，國民法官制度，會把專業的法律用語，改成白話表達，讓國法官看得清楚、聽得明白，經充分討論評議，安心作出裁判。法庭訴訟就像一場球賽，好的比賽規則和法律一樣，不可或缺，除此更重要的仍須公平公正才判，「司法有公信力，大家才能安居樂業」。

中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏表示，運動競技與司法理念不謀而合，國民法官制度是司法改革最重要的里程碑，國民法官與專業法官一同審理、判決，社會多元聲音能進到法院，因此，深化民眾法學教育及瞭解司法程序，希望國民法官新制能提稱我國司法信賴與支持。