「德東飆車王」天母房產千萬 撞死人給2萬還要求登記…家屬氣炸

被網友稱為「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日涉嫌在台北市士林區超速撞死陳姓婦人，還撞傷2名女高中生，遭依交通過失致死罪嫌起訴。士林地方法院今開庭，簡男翻供否認犯行「對、錯，不知道」交通安全人人有責，行人突然衝出來，他沒有超速。死者家屬朱小姐庭後哭訴痛批，根本沒有道德良知，不是真心道歉，希望法院從重量刑。

簡男向法官稱，自從案發後都沒有開車，也說自己以前開車習慣會禮讓行人，絕對沒有故意看到行人而不停車，承認有過失但沒有超速。簡男稱，當天他開車去ATM轉帳繳款，不是經常經過肇事路口，當時有減速，煞車前有確認時速是43到45公里，盡量減速至限速範圍，至路口還有一段距離，人在夜間的反應時間要2至2.5秒，行人突然跑出來，他才來不及煞車。

法官問為何要變換車道？簡男聲稱，內側車道的車開太慢，他覺得不安全，所以開到外側車道，但突然又發現有腳踏車，才會超車又回到內側車道。公訴檢察官稱，行車鑑定報告指出，簡男當時時速超過100公里，事證明確。檢察官聽聞簡男說詞說「連我都難過聽不下去」並勸家屬若開庭會氣憤難過，可委託告訴代理人，不用親自到庭。

受傷的高中生家長等3人，聽聞被告辯詞，當庭表示難道我的小孩會從天而降嗎？鑑定報告昭然若揭，簡男上次輕易認罪，這次輕易否認，希望法院從重量刑，才能安慰小孩、家長肉體、心靈，簡男應負責給大家一個解脫。

死者家屬朱小姐指出，出庭表達意見是唯一能替媽媽做的事，希望案件圓滿落幕，案發當天醫院急診室主任延後下班時間，都要等她到場，就是要對她說，你媽媽的傷，是在完全沒有煞車的情況下撞擊的。醫護人員不敢讓她看媽媽，事後才透過螢幕看到媽媽一直吐血，當時她抱著1歲的女兒在停屍間陪媽媽。

朱小姐對簡男說「你有想過這沉重的心情嗎，請你回去檢討一下，不要再找什麼藉口」朱小姐庭後表示，簡男否認犯行，卻在調解的最後遞給她2萬元慰問金，並說「對不起」兩種行為很衝突，她不知如何接受；當下，簡男的律師要求調解人員「登記」有這筆2萬元，她立即感受到，原來簡男根本不是真的要道歉，也不是真心感受到她失去親人的痛苦。

朱小姐的告代孫瑞蓮律師指出，簡男在9月20日給被害家屬每人2萬元，後續就沒有再聯繫，簡男在天母的房產，目前是全家便利商店店面，店面總價3500萬元，就算他僅持有一半，月租高達20萬元，根本有賠償能力，且他的家族在天母有8間房產，卻只願賠償傷者60萬、80萬元，賠償死者家屬100萬元，朱小姐和母親相依為命，唯一的家人死亡的傷痛，比起有兄弟姊妹者來得更佳痛苦。