練台生涉錢櫃釀6死案可能潛逃海外 法官三度限制出境

錢櫃台北林森店2020年4月失火釀6死、多人輕重傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死等罪，台北地院已2度限制練出境，日前裁定練台生第3度延長限制出境、出海直到2023年8月。

被延長限制出境者還有錢櫃林森店店經理翁珮雯、九康工程行負責人王聖傑，3人都自2022年12月17日起延長限制出境、出海8月。

裁定指出，練台生、翁珮雯、王聖傑的過失致死案，受損害法益眾多，有多數生命傷亡，有理由認為他們可能逃亡，裁定自2021年8月17日限制出境、出海8月、自2022年4月17日起延長限制出境、出海8月。

練台生的前2次限制出境、出海處分，於本月16日屆滿，法官給練台生表示意見的機會後，認為練台生是有相當資力之人，而失火案被害人眾多，有相當理由認為練台生有潛逃海外的疑慮。

法院裁定說，失火案的被害人雖已有多人達成和解，但依據起訴書記載，如果練台生等3人未能到庭與證人交互詰問，會令訴訟拖延，為確保審理，裁定練台生等2022年12月17日一律延長限制出境、出海8月。

裁定指出，與被害人和解，不是解除限制出境、出海的唯一考量，不過，練台生等人如果日後有短期出境的需求，可檢具證據向法院聲請，由法官審酌可否。

錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災，造成6人死亡，數十人受傷，檢察官相驗後究責，起訴相關人士。