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前妻狂傳恐嚇簡訊 妻提告…夫卻揭前妻是「大恩人」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄郭姓男子和蘇姓妻子離婚後不久就與呂姓女子再婚，蘇女不服，多次傳訊給郭男，佯稱要郭「我絕對讓你抱憾終身」，呂女知道後，對蘇女提告恐嚇，高雄地院審理時，郭傾吐心聲，稱他入獄6年間蘇女默默付出，幫他扛百萬欠債還接濟他，「我虧欠她太多，怎會去告一個恩人？」，法官最後認為蘇女沒有造成郭男畏懼，判蘇女無罪。

判決指出，蘇女和郭男結婚多年，郭曾因案入獄服刑6年，出獄後經營長照機構，事業經營的有聲有色，郭出獄後和蘇女協議離婚，結果蘇女發現郭男離婚後不久，就與經營長照機構認識的呂女交往，去年5月隨即與呂女再婚。

蘇女不服，認為郭男入獄時她扛債，照顧小孩，沒想到離婚不久就馬上再婚，從去年6月1日起，多次以LINE傳送訊息給郭男，稱「這是我的最後一次忍忍的極限了，你要不要試試看」、「事情我要釐清一個段落要死會去死」、「死也不要死得不明不白。」

蘇女還要脅郭男「再關機失蹤我絕對讓你報憾終身」、「我隨時隨地奉陪到底」、「記得只要再次關機失蹤必定讓你收屍體。」後來呂女發現郭男遭蘇女糾纏，只敢睡在公司不敢回家，於是將手機訊息截圖後提告恐嚇，檢方調查後將蘇女起訴。

高雄地院審理時，郭男出庭卻翻盤，「我不知道原來配偶可以代替另一方提告，本件我沒有提告」，郭男還在庭上傾吐心聲，「我在監獄裡面遇到大哥大一堆，若不是前妻接見給我錢，我就死在燕巢了，出來後找工作碰壁，也是前妻給我工作機會，我怎麼會去告一個恩人？」

法官另檢視郭男在檢警偵詢時的證詞，發現郭男對前妻滿是感激「在我入獄期間，是前妻盡到母親照顧小孩的義務，還幫我背負債款，所以就我個人而言，我覺得我虧欠他很多，才會任由她以情緒勒索，以死相逼等方式，來限制我行動自由」。

郭男還說，他跟前妻溝通很多次，即便他現在再婚，也不會改變離婚協議的內容，每月仍會給付7萬元贍養費，她卻沒辦法接受他另組家庭。

「我覺得二個我都對不起」、「去年8月到現在，我從來沒有回去呂女那邊，我不想回去，是因為我自己罵自己是畜生，我欠前妻太多，我常常罵自己豬狗不如」、「簡訊內容只是發脾氣的對話，這個我都已經習以為常」

法官綜合郭男證詞，認為蘇女是不滿郭未念在獄期間，她為郭男照顧小孩、還債等舊情，反而在兩人離婚不久就和呂女交往，因而產生情緒發洩性的謾罵，但依據郭男陳述，蘇女訊息並未讓他心生畏懼，與恐嚇危害安全罪構成要件不符，判蘇女無罪。

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蘇女狂傳恐嚇簡訊給前夫，結果前夫不僅沒嚇到，還出庭幫前妻說話，最後法官判無罪。示意圖／ingimage
蘇女狂傳恐嚇簡訊給前夫，結果前夫不僅沒嚇到，還出庭幫前妻說話，最後法官判無罪。示意圖／ingimage

離婚 恐嚇

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