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員林里長落選 他酒後怒砍前妻 殺人未遂收押
彰化縣員林市某楊姓里長候選人，疑因此次五合一選舉落選，心情不好與前妻發生口角，日前竟持刀怒砍前妻，造成前妻受傷送醫，彰化地檢署已依殺人未遂罪聲押獲准，引起地方議論。但檢警指出，此案應和選舉落敗無直接關係，而是感情家暴糾紛，目前釐清案情中。
據了解，56歲楊男11日晚間在家酒後與同住的前妻發生口角，一時情緒失控，竟持菜刀怒砍前妻數刀，前妻抵禦時造成手部受傷，傷及見骨、血流如注，送醫救治。警方獲報後到場逮捕楊男，彰化地檢署檢察官訊後，認為楊前妻傷勢不輕，楊男有再犯、逃亡之虞，依家暴、殺人未遂罪將他聲押獲准。
楊男被收押後，地方議論紛紛，楊男此次是二度參選里長，已二度落選，地方人士傳聞可能是落選後心情不好，才會與前妻吵架，酒後一時失控犯下大錯。
楊男多年前因家暴與妻子離婚，近年兩人又和好而同住，地方人士說，他平常表現正常，看不出會砍殺妻子，據了解，楊男酒醒後對於自己竟砍傷前妻也相當懊悔。
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