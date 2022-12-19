侵入北市府市政大樓管制區 碩士男拘役50日頻提再審
黃姓男子多次到台北市政府都市發展局陳情未果，2018年12月他擅自侵入局長辦公室，員工發現後通報駐衛警要求黃離去，他仍留滯，直到晚上7點多才離去。都發局提告，台北地檢署以黃犯刑法侵入住宅罪與留滯住宅罪而起訴，一審認定黃犯無故侵入建築物罪，處拘役50日，得易科罰金。案經上訴，最高法院駁回定讞。
黃（已換2次名）事後聲請再審，上月甫遭台灣高等法院駁回，但他「再接再厲」繼續聲請。
擁有碩士學歷的黃姓男子曾因竊盜罪而遭判刑3月。檢方起訴指出，黃先前就多次到台北市都發局陳情，明知局長辦公室是政府機關辦公場所，且屬市政大樓劃定的管制區域，非經許可不得進入，但他卻在2018年12月21日傍晚5點多侵入局長室，員工要求他退去反遭拒。
台北地院開庭時，黃以心臟有問題、聲請法官迴避、到智慧財產法院開庭等理由多次未到庭。2020年4月28日北院審判，黃去電告知「我是師大學生，現在簽請自主隔離，請法院准4月28日的假」，但法院詢問疾病管制署，發現根本沒有黃的相關資料。
法官勘驗錄影帶，發現黃對著警察和市府駐警隊隊長楊仁儀喊「我就是有權逮捕林洲民（都發局前局長）的人，你要叫我走?」，並持續坐在椅子上，拒絕離開都發局辦公室。
北院認為都發局自始未同意黃姓男子進入，黃犯無故侵入建築物罪，至於檢方起訴黃也犯「留滯住宅罪」，法官認為只有在不能適用「侵入住宅罪」規定時，才能用「留滯住宅罪」來辦，因此判拘役50日。
檢方認為僅判拘役50日過輕，認為有違比例原則、罪刑相當原則，無法收矯正之效，提上訴。高院認為一審已考慮黃的犯罪動機、目的、手段和中低收入戶等情狀，量刑允當，駁回上訴。
原本案件應為二審確定，黃姓男子卻認為自己犯的是妨害公務罪而上訴最高法院，最高院認為他室為了自己的不利益上訴，不合法，駁回黃上訴。不過，在最高院宣判後，黃至今仍不斷向高院聲請再審。
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