快訊

直播／本土確診今增10,317例、境外48例 23人病歿

英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

被周玉蔻說「吃軟飯的」 王鴻薇先生陶允正首次發聲回應

侵入北市府市政大樓管制區 碩士男拘役50日頻提再審

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

黃姓男子多次到台北市政府都市發展局陳情未果，2018年12月他擅自侵入局長辦公室，員工發現後通報駐衛警要求黃離去，他仍留滯，直到晚上7點多才離去。都發局提告，台北地檢署以黃犯刑法侵入住宅罪與留滯住宅罪而起訴，一審認定黃犯無故侵入建築物罪，處拘役50日，得易科罰金。案經上訴，最高法院駁回定讞。

黃（已換2次名）事後聲請再審，上月甫遭台灣高等法院駁回，但他「再接再厲」繼續聲請。

擁有碩士學歷的黃姓男子曾因竊盜罪而遭判刑3月。檢方起訴指出，黃先前就多次到台北市都發局陳情，明知局長辦公室是政府機關辦公場所，且屬市政大樓劃定的管制區域，非經許可不得進入，但他卻在2018年12月21日傍晚5點多侵入局長室，員工要求他退去反遭拒。

台北地院開庭時，黃以心臟有問題、聲請法官迴避、到智慧財產法院開庭等理由多次未到庭。2020年4月28日北院審判，黃去電告知「我是師大學生，現在簽請自主隔離，請法院准4月28日的假」，但法院詢問疾病管制署，發現根本沒有黃的相關資料。

法官勘驗錄影帶，發現黃對著警察和市府駐警隊隊長楊仁儀喊「我就是有權逮捕林洲民（都發局前局長）的人，你要叫我走?」，並持續坐在椅子上，拒絕離開都發局辦公室。

北院認為都發局自始未同意黃姓男子進入，黃犯無故侵入建築物罪，至於檢方起訴黃也犯「留滯住宅罪」，法官認為只有在不能適用「侵入住宅罪」規定時，才能用「留滯住宅罪」來辦，因此判拘役50日。

檢方認為僅判拘役50日過輕，認為有違比例原則、罪刑相當原則，無法收矯正之效，提上訴。高院認為一審已考慮黃的犯罪動機、目的、手段和中低收入戶等情狀，量刑允當，駁回上訴。

原本案件應為二審確定，黃姓男子卻認為自己犯的是妨害公務罪而上訴最高法院，最高院認為他室為了自己的不利益上訴，不合法，駁回黃上訴。不過，在最高院宣判後，黃至今仍不斷向高院聲請再審。

黃姓男子2018年12月侵入台北市政府都市發展局局長辦公室，員工發現後通報駐衛警要求黃離去，他仍留滯，直到晚上7點多才離去。法院認定黃犯無故侵入建築物罪，處拘役50日，得易科罰金定讞，但他至今仍持續向台灣高等法院聲請再審。示意圖／聯合報系資料照
黃姓男子2018年12月侵入台北市政府都市發展局局長辦公室，員工發現後通報駐衛警要求黃離去，他仍留滯，直到晚上7點多才離去。法院認定黃犯無故侵入建築物罪，處拘役50日，得易科罰金定讞，但他至今仍持續向台灣高等法院聲請再審。示意圖／聯合報系資料照

建築 北市 警察

延伸閱讀

蔣萬安穿小鞋？彭振聲出席會議喊冤：有影響市民權益嗎

林益世涉貪案三審審理 高院裁定限制出境8個月

熊好券到期前加碼遭批「撒幣」 北市府：經評估發揮最大效益

司法人員與翁茂鍾不當接觸 檢察總長為諸慶恩提非常上訴

相關新聞

闖北檢掛民進黨旗涉犯侵入建物 中年男主動投案

台北地檢署上周偵辦民眾黨新竹市長、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，經漏夜偵訊，周五清晨高以涉犯貪汙治罪條例60萬元交保，當天...

官司戰開打！汪小菲沒付750萬生活費遭強制執行財產 怒告大S

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院核發扣押...

張榮發基金會沒遵期改選董事侵害權利？張國政提告確定敗訴

長榮集團大房三子張國政認為張榮發基金會未遵期改選董事，侵害他身為捐助人監督的權利，提告請求確認張榮發基金會與鍾德美等14...

國中老師罵考試洩題同事「人渣」 法院判罰3000元

基隆市暖暖高中去年底舉辦考試，有老師事先洩題。同校另一名老師在學校LINE群組，用「人渣」稱呼洩題老師，被告公然侮辱。基...

侵入北市府市政大樓管制區 碩士男拘役50日頻提再審

黃姓男子多次到台北市政府都市發展局陳情未果，2018年12月他擅自侵入局長辦公室，員工發現後通報駐衛警要求黃離去，他仍留...

護理之家涉虐嬰僅起訴一人 中檢被控「誤導」今澄清

台中市曾姓女護理師在去年5月間，涉嫌虐嬰案件，剛出生28天的男嬰被曾女施虐後重殘，一審被重判13年，但今有周刊報導，全案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。