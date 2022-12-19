警察替抓車業者查個資 開庭辯：學長學弟制人情壓力照辦

新莊警分局警員邱巍，透過南港警分局交通分隊前警員林信洋，認識從事「抓車」的汽車尋車業，涉嫌替業者查詢車牌、身分證，傳送33筆個資，遭依洩密等罪嫌起訴。今士林地方法院開庭，邱認罪供稱，因學長的人情壓力做錯事，非法查個資，當庭向告訴人道歉，反遭嗆「虛偽」告訴人稱，身為公職人員要有一定的法律素養，你適任警察嗎？

邱巍今天在法庭上認罪，他稱，警界學長學弟制度中，他和林信洋曾在南港交通分隊共識，後來因不平等對待，調往新莊分局，林持續關心他、化解心中不悅，他對此很感激，才會因人情壓力觸犯刑法，幫忙查林、業者楊男和吳女查詢個資，犯後深敢悔悟、深刻反省。

辯護人今多次請求法官安排調解，盼能獲得原諒、有緩刑機會。公訴檢察官稱，這已是可易科罰金之刑，不會同意緩刑，當初檢方已考量邱的狀況，沒有起訴貪瀆。

黃姓告訴人強調，不願和解，怒稱邱的說詞「虛偽」質問「你適任警察嗎？」身為公職人員要有一定的法律素養，你道歉是為了減輕罪惡，大可不必，這樣的老招真的看過N百遍。邱聽後輕聲說「真的對不起...」

邱供稱，他2016年分發到南港分局交通分隊，2017年12月林調至分隊，兩人開始共識，一次林值班時，帶著他女友吳女和女友同事楊男到分隊聊天，並介紹他們3人認識。他因人情壓力，聽從交代事項、照辦，用車籍查詢系統查車牌、車輛異動紀錄，用戶役政系統身分證查姓名資料。

法官問你不知道個人資料不可非法利用嗎？邱回答，新聞媒體有報導，但我不知道他們會去做壞事。 他也坦承除了用自己的帳後沒有拿到任何報酬，吃飯時都有自己付費。

全案起源於，南港警分局交通分隊前警員林信洋，涉嫌勾結從事「抓車」的汽車協尋業者製造假車會，詐領60萬保險金失敗，保險公司拒絕理賠報案。業者的手機被查扣調查，發現案外案，林、邱多次傳車籍資料給業者，邱涉替楊男查26筆欠款車牌資料，替吳女查詢7筆車主個資，共33筆。