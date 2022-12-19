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護理之家涉虐嬰僅起訴一人 中檢被控「誤導」今澄清

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓女護理師在去年5月間，涉嫌虐嬰案件，剛出生28天的男嬰被曾女施虐後重殘，一審被重判13年，但今有周刊報導，全案在判決書有提到其他5名被虐嬰兒，檢方、市府卻不理，被害男嬰家長出面指控，中檢今澄清，全案僅認定曾女有涉重傷害，其他家長未提出告訴。

鏡周刊今天報導，「聖韻產後護理之家」的曾姓女護理師在去年5月間，涉嫌虐待28天男嬰導致重傷害案，引述被害男嬰家長說法，指控市府漠視、檢方誤導。

台中地檢署今澄清，全案經檢察官詳細檢視監視器畫面後，確認只有曾姓護理師一人，有重傷害的行為而予以提起公訴，其他護理師或負責人沒有參與重傷害行為，假使有照護或管理疏失，也僅涉及過失重傷害罪嫌，屬告訴乃論之罪。

中檢提到，承辦檢察官提示卷內護理之家相關人員，請被害人家屬指明欲申告的對象，只是特定告訴乃論案件的被告，沒有「誘導」被害人家屬的狀況。

中檢表示，被害人家屬後來對涉案的產後護理之家特助、其他當班護理人員、負責人提告，分別經本署檢察官偵辦後，認無犯罪嫌疑，做不起訴處分，被害人家屬提起再議，也經台灣高等檢察署台中檢察分署駁回再議聲請在案，被害人家屬如認有疑義，也可依法向法院聲請交付審判。

中檢提到，報導中所指有5名嬰兒受虐，而承辦檢察官未偵辦一事，經查承辦檢察官曾詳予檢視監視器畫面調查，但因該產後護理之家都是照護新生兒，新生兒位置屢有移動，且新生兒特徵難以辨識，無法特定遭不當對待的新生兒為何人。

另外，曾姓女護理師雖多有動作粗魯、不當之情形，但是否已造成傷害也不明，傷害罪是告訴乃論之罪，偵辦期間經調查，沒有其他家屬表示要提出申告，且因無其他家屬反應其他新生兒有身體受傷或不適情形，自無從以曾姓護理師從監視器畫面中顯示有動作粗魯、不當情形，就認定涉有刑責。

台中市曾姓女護理師去年間涉嫌虐嬰，有報導引述被害男嬰家長，指控市府、檢方漠視，台中地檢署今澄清。圖／本報資料照
台中市曾姓女護理師去年間涉嫌虐嬰，有報導引述被害男嬰家長，指控市府、檢方漠視，台中地檢署今澄清。圖／本報資料照

護理師 新生兒 檢察官

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