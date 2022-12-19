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警風紀案頻傳！立院審警政署預算減1百萬 立委：要警惕

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警察風紀案頻傳，立法院內政委員會今繼續審查警政署明年總預算，多名立委認為警政署要警惕，協商後減列1百萬元，也有立委質疑「春安復辟」及詐欺氾濫。針對警紀，警政署長黃明昭說希望有改進機會，「春安」則是因應詐騙猖獗，一定要加強打擊。

近期發生高階警官出入招待所等風紀案，內委會召委、民進黨立委王美惠說，要改善問題，真正有所警惕，「叫我不減列，心理上會難過。」她說，同仁應有看轉播，「你的行為影響到警政署很多！」

民進黨立委莊瑞雄說，警紀部分希望警政署要特別警惕，對整個治安及警察，內委會長期表達支持，給予要求及鞭策；民進黨立委羅美玲也說，警察風紀最近狀況真的非常糟糕。

警政署長黃明昭說，他建議整目凍結兩百萬元，待警政署提出檢討報告後再解凍，「給我們改進的一個機會。」不過，內委會協商後，仍在「警政業務」預算減列1百萬元。

另外，民眾黨立委賴香伶說，大家對治安、特別是詐騙心生畏懼，手機簡訊每天來好幾通，資訊外洩造成惡性循環，收到很多詐騙陷阱，她擔心「春安復辟」影響刑警辦案，國人都在看，各部會要動起來，內政部也有責任，「希望基層員警知道你是站在他這邊」。

黃明昭說，這次加強重要節日安全維護工作清樓打詐，並防詐騙及防竊、防搶宣導，讓民眾警覺，把目前工作延續到「春安」，沒有增加，這段時間詐騙集團猖獗，一定要再加強，讓同仁積極清查是否有民眾被囚禁。

王美惠說，民眾被詐騙的錢都沒追回來，警方每次都說去境外，追不到，現在環境變這樣，要再認真積極，「春安很多年沒做了，基層會覺得人家沒做你來做」，她建議要多溝通。

警察風紀案頻傳，立法院內政委員會繼續審查警政署明年總預算，多名立委認為警政署要警惕，協商後減列1百萬元，也有立委質疑「春安復辟」及詐欺氾濫。圖／翻攝自國會頻道
警察風紀案頻傳，立法院內政委員會繼續審查警政署明年總預算，多名立委認為警政署要警惕，協商後減列1百萬元，也有立委質疑「春安復辟」及詐欺氾濫。圖／翻攝自國會頻道

詐騙集團 黃明昭 警察

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