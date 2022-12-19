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官司戰開打！汪小菲沒付750萬生活費遭強制執行財產 怒告大S

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院核發扣押命令；汪小菲聲請停止強制執行，法院准他提供165萬元擔保金後停止執行，汪小菲對大S提債務人異議之訴，台北地方法院今首度開庭，採不公開審理，雙方皆委由律師出庭並避談案情。

台北地院今排定上午10點10分庭期，雙方律師均提早抵達法院，案件也提前開庭，汪小菲委由律師呂月瑛，大S則由律師謝淮軒出庭，庭程約近一小時結束，雙方律師面對記者詢問案情，表示「謝謝關心」，其餘閉口不談。

特別的是，大S委任律師、知名家事律師賴芳玉也到法院，在庭外關心，同樣的也未對案情表示意見。據了解，案件尚未審理終結，法官預計會再安排下次庭期。

大S以汪小菲未依照調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，但汪小菲認為沒有違反調解筆錄中的給付義務，依法提債務人異議之訴，並請求法院在訴訟確定之前，暫時停止執行他的財產。

台北地院認為汪小菲確實已經提債務人異議之訴，且強制執行程序尚未終結，汪小菲聲請停止執行符合法律規定，應予以准許，並審酌大S因停止執行可能受到的損害，裁定汪小菲應提供165萬元擔保金，才能停止執行。

大S與汪小菲。圖／摘自微博
大S與汪小菲。圖／摘自微博

律師 債務 具俊曄 汪小菲

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