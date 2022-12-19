高雄113候選人哭哭！欠稅不繳 執行署出招扣保證金抵債

地方公職人員選舉上月26日落幕，若選票跨過門檻，即便未當選也能拿回保證金，但行政執行署發現今年高雄有113名市議員、里長、代表等候選人有欠稅、欠款未繳，為此出招追討欠款，累計目前已執行到140萬9977元保證金，全被拿來「抵債」，清償欠下的稅費、罰鍰。

根據中選會規定，直轄市長候選人保證金為150萬，市議員為20萬，直轄市山地原民區長保證金為20萬、區民代表5萬，里長5萬元，得票數需達選舉人數一定門檻才能取回保證金，當選者或票數超過一定比例的落選者，則能領取每票30元的選舉補助款。

行政執行署高雄分署清查高雄地區各項選舉的候選人名冊，發現這次選舉高雄市議員候選人有13人、里長候選人有90人，原住民區長及代表候選人計有10人等113名候選人尚有稅、費及罰鍰沒有繳納，多為超速、違規或是ETC未繳。

其中有名里長案情特殊，因販賣「狗肉」被依動保法裁罰25萬元，並移送行政執行署執行。

高雄分署從選舉落幕後，為了追討這些候選人的欠款，陸續向選舉委員會或各區公所核發扣押命令，扣押候選人的選舉保證金及補貼款，累計到目前，已執行到90人，執行到保證金、補助款合計140萬9977元，扣押款項均將解繳至相關主管機關，用以清償所欠的稅費罰鍰。