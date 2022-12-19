張榮發基金會沒遵期改選董事侵害權利？張國政提告確定敗訴

長榮集團大房三子張國政認為張榮發基金會未遵期改選董事，侵害他身為捐助人監督的權利，提告請求確認張榮發基金會與鍾德美等14人間的董事委任關係、與鍾德美的董事長委任關係自2020年3月9日起不存在，一、二審皆判張國政敗訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

張國政提告主張，他身為張榮發基金會捐助人，而鍾德美、張國華、柯麗卿等14人是基金會第11屆董事，任期應於2018年12月17日屆滿，但遲遲未完成董事改選，連主管機關教育部函令改選，基金會也沒有遵期辦理。

張國政認為，鍾德美等14人董事職務已於2020年3月9日全部解任，但14人均否認，侵害他捐助人監督組織的權利。

基金會和鍾德美等人抗辯，既然張國政認為教育部函文屬於行政處分，卻未對教育部提訴願、行政訴訟，反而對他們提民事訴訟，顯然刻意阻撓基金會董事正常改選，濫用權利。

一審認為，教育部函文雖限期要求基金會改選董事，但未提及財團法人法規定，也沒有提到董事不改選即當然解任；基金會在張國煒辭任董事後，第11屆董事只剩14人，但董事之間對於選舉方式意見分歧，遲未能以特別決議方式改選，基金會多次函請教育部許可改以普通決議改選，因此認定教育部函文為行政指導性質，判張國政敗訴。