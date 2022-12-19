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闖北檢掛民進黨旗涉犯侵入建物 中年男主動投案

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署上周偵辦民眾黨新竹市長、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，經漏夜偵訊，周五清晨高以涉犯貪汙治罪條例60萬元交保，當天下午北檢頂樓隨即遭人侵入，於國旗上方懸掛一面民進黨旗。昨天一名男子田山盛國主動向警方投案，經移送檢方，訊後依侵入建物罪嫌將他請回。

據了解，因刑法去年已將140條後半的侮辱公署罪刪除，北檢於是以刑法306條無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦罪偵辦，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者亦同。

北檢上周五下午約3、4點遭不明人士潛入頂樓掛上民進黨旗後，隨即交由轄區中正一分局進行偵辦，並根據監視畫面鎖定一名身穿雨衣的男子。昨天田男主動向警方投案，檢方指示警方直接將人送往北檢偵訊。

經查，42歲的田男經常參與涉及抗議民進黨政府，政治立場鮮明，是警方的陳抗常客，因此投案時一下就被警方認出身分。

北檢則表示，當天田男犯案後，檢警不久便掌握身分，並釐清其犯案經過及動機，並呼籲檢察官代表國家追訴犯罪，依據法律客觀獨立辦案，不受外力介入或干擾，再次籲請各界給予檢察官純淨的辦案空間，並呼籲民眾不應以不理性的行為表達個人訴求，如涉有不法，均將依法究責。

42歲田姓中年男子上周五闖入北檢頂樓懸掛民進黨旗，涉犯侵入建物罪，經主動向檢警投案遭請回。圖／聯合報系資料照片
42歲田姓中年男子上周五闖入北檢頂樓懸掛民進黨旗，涉犯侵入建物罪，經主動向檢警投案遭請回。圖／聯合報系資料照片

民進黨 檢察官

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