男子侵入頂樓掛民進黨旗主動到案 北檢諭知請回

男子田山盛國16日涉嫌擅闖台北地檢署頂樓懸掛旗幟案，昨天主動到案。北檢今天表示，經檢察官訊問後，初步釐清犯案經過及動機，依無故侵入建築物罪，諭知請回。

台北地檢署表示，台北地檢署於16日下午遭不明人士闖入，並在頂樓懸掛旗幟一案，於當日即調閱相關監視錄影畫面，清查可疑犯嫌，並請警方協助調查、蒐證，已掌握無故侵入建築物的特定對象身分。

北檢表示，昨天下午，涉案人田山盛國主動赴北市警局到案，案經檢察官複訊完畢後，已釐清犯案經過及動機，而諭知請回。

北檢指出，檢察官代表國家追訴犯罪，依據法律客觀獨立辦案，不受外力介入或干擾，再次籲請各界給予檢察官純淨的辦案空間，並呼籲民眾不應以不理性的行為表達個人訴求，如涉有不法，均將依法究責。

全案緣於有不明人士16日在北檢頂樓升上一面民進黨黨旗，因北檢正在諭知高虹安交保，遭外界認為掛旗行為與北檢偵辦高虹安案有關，北檢緊急派員查看，隨即將民進黨黨旗拆下清除。

北檢之前對此指出，檢方偵辦高虹安案均依既定步驟進行調查、蒐證，未受任何外力介入或干擾，也與當事人的政黨無關。

田山盛國之前曾因國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，他因不滿而恐嚇NCC委員，甚至扯下NCC旗幟並噴漆。