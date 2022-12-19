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國中老師罵考試洩題同事「人渣」 法院判罰3000元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市暖暖高中去年底舉辦考試，有老師事先洩題。同校另一名老師在學校LINE群組，用「人渣」稱呼洩題老師，被告公然侮辱。基隆地方法院審理後，認定被告在有72名成員的群組稱原告為人渣，顯屬公然侮辱他人行為，處罰金3000元。全案可上訴。

判決指出，原告和被告同為暖暖高中老師，原告擔任國中部一年級3個班的生物課代課老師，並在去年12月2日上午舉行自然科（生物）考試前，事先洩題給所任課班級的學生。

被告老師因不滿原告月考事先洩題，去年12月6日傍晚6點多在住處上網，在LINE「暖暖高（國）中部」群組，以「李人渣」等留言方式辱罵原告。原告同晚近7點在群組發被告留言後報案，警方偵詢送辦。

被告在檢方偵訊時，承認有在學校人員群組以「李人渣」等留言罵告訴人，但辯稱只是一時氣慎，沒有公然侮辱的犯意。

檢方表示，刑法公然侮辱罪所規定的「侮辱」，為使人難堪為目的，以言語、文字、圖畫或動作表示不屑、輕蔑或攻擊的意思，足以對個人在社會上所保持的人格及地位，達貶損評價程度就成立。

檢方說，名譽有無遭毀損，應依被害人的心理感受及社會通念、常情為主、客觀綜合評價。被告在群組中以「李人渣」辱罵告訴人，依一般社會通念，可認為是對告訴人名譽的負面評價，足以貶損對方人格及社會評價，顯屬侮辱他人言語，因此依公然侮辱罪嫌起訴被告。

法院審理後指出，判斷侮辱涵義，每隨行為人與被害人性別、年齡、職業類別、教育程度、平時關係、行為時客觀情狀、行為地語言而有所浮動，難以一概而論。名譽究有無遭毀損，應依被害人心理感受及社會通念、常情為主，客觀綜合評價。

被告留言時的LINE「暖暖高（國）中部」群組，傳送含有「李人渣」等文字留言，依一般社會通念可認對告訴人名譽負面評價，使其人格及社會評價貶損，顯屬侮辱他人言語。群組成員72人，顯達公然程度，認定犯行。

法院指被告未能控制自身情緒，以不雅文字貶損告訴人名譽，行為不可取。審酌審理時坦承犯行，並表示欲與告訴人調解及賠償，但因雙方就賠償金額差距過大未能達成調解；兼衡無犯罪紀錄及犯罪動機、目的、手段、家境小康等生活狀況，處罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

基隆市暖暖高中去年底考試有老師洩題，另名老師在學校LINE群組，用「人渣」稱呼洩題老師挨告，被法院判罰3000元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖高中去年底考試有老師洩題，另名老師在學校LINE群組，用「人渣」稱呼洩題老師挨告，被法院判罰3000元。記者邱瑞杰／攝影

公然侮辱 LINE 暖暖高中

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