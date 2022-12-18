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1.9萬買機車上路20分就壞 賣方一句「車況正常」判賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓男子將機車以1萬9000元賣給何姓男子，結果何男騎約20分鐘就壞在路旁，何男質疑陳男隱瞞車況，要他歸還1萬9000元，陳卻喊冤，稱當時跟機車行老闆勸何別買，也跟他說很多待修，是何堅持要買，但法官檢視兩人對話紀錄，發現陳曾跟何男說「車況正常」，認定陳已保證車子可正常使用，判陳男得賠何男買車錢。

判決指出，何男在拍賣網站上看到陳男出售機車，詢問陳男機車有沒有待修或引擎狀況等，陳男回復「車況正常」，兩人於是談妥交易，去年6月4日何男從台中南下，找陳男取車，準備當天將機車騎回台中。

結果剛上路沒多久，從鼓山區龍德路騎到三多路約20分鐘車程，機車就因散熱系統故障，導致溫度過高無法啟動，最後壞在路邊，連機車行老闆都不願意修理。何男質疑陳男隱瞞車況，車壞後還拒不回應，向他求償買車錢共1萬9000元。

陳男挨告後喊冤，稱何男看車時，當時機車無法發動他就跟車行勸何男不要買，是他想要修看看，才請車行協助，3000元修車費還是他出的，當時車子修好後，他也跟車行說不保證能騎到台中，勸何託運到台中後，請當地車行修理，買之前都有告知車況，並沒有隱瞞。

高雄地院簡易庭審理時，法官傳車行張姓業者作證，張男稱當時他修好化油器、電瓶，也跟何男說不保證能騎到台中，誰知道他騎到三多路車子又因水箱沒水壞了，由於機車太舊，沒有零件，維修費也很高，即便修好1個毛病，還有其他地方待修，根本沒有修理價值，後來就一直丟在路邊。

法官根據車行業者說法，認定該輛車有瑕疵，且何在購車前，曾向陳男詢問「請問這台車有待修處嗎？引擎、散熱系統等等是否正常？」陳回應「車況正常。」可見陳男已向何男保證機車可以正常使用，因此不採信陳男說法，准兩人解除買賣契約，陳男得賠何男1萬9000元。

何姓男子花1.9萬元購買機車，結果上路約20分鐘就壞了，法官判賣方得賠何男1.9萬元。機車示意圖。本報資料照片
何姓男子花1.9萬元購買機車，結果上路約20分鐘就壞了，法官判賣方得賠何男1.9萬元。機車示意圖。本報資料照片

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