影／老翁酒駕6度拒測 高雄警1句話讓他乖乖配合

高雄約70歲吳姓老翁日前騎機車行經鳥松區忠仁路，紅燈時違規迴轉，遭警攔下，因全身散發酒氣，警要求酒測，吳卻藉故閃躲，直到警告知拒測將有18萬元高額罰款，且會移置保管機車、吊銷駕照，才甘願配合。警測得他呼氣酒精值達每公升0.73毫克，依違反公共危險罪嫌送辦。

仁武分局鳥松分駐所員警14日18時許執行巡邏勤務，行經鳥松區中正路與忠仁路路口，發現吳姓老翁騎乘打檔機車，在忠仁路正要違規紅燈迴轉，立刻按喇叭示意老翁停下，但老翁疑似神智不清，仍持續迴轉到對向車道，且轉彎不慎，差點撞到路邊牆面。

警方攔下老翁，本來是要警告不能紅燈迴轉，卻發現老翁講話顛三倒四，而且身上散發濃厚酒味，要求對他施以酒測；老翁佯裝配合，卻用舌頭頂住吹嘴，或呼氣未達需求秒數就自動停下，6度不配合警方酒測。

警方最後告知老翁，若繼續消極不配合，將立即處新臺幣18萬元罰鍰，並當場移置保管機車、吊銷駕駛執照，再施以道路交通安全講習；老翁聽聞，立刻配合酒測，測得呼氣值高達每公升0.73毫克。

老翁事後向警方坦承自己在附近店家喝啤酒，因店家距住處僅10分鐘路程，僥倖酒後騎車上路，沒想到才剛騎到路口就遇到員警。警方現場將老翁依違反公共危險罪移送偵辦。