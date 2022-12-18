逃逸移工陽台種大麻一審輕判 關鍵證詞讓他二審改重判

泰國籍逃逸移工沙達（譯名）在高屏大寮區住所種大麻，去年被警方查獲，扣得22株大麻。沙達辯稱大麻是「自用」，獲一審法官採信，輕判1年2月，檢不服上訴。高雄高分院法官審理，見大麻量不少，且沙達的友人也證稱大麻是要拿來交換安毒，從重改判5年2月。可上訴。

判決指出，沙達從友人處取得大麻種子後，去年7月間選在高屏溪大寮區河段種植，結果因碰到溪水暴漲，大麻植株種植不久就被沖走，於是他轉往大寮區一處名宅，將剩餘大麻種子種植在陽台上，為了躲避追查，陽台還刻意用棉被圍起來掩護。

去年11月間，高雄市小港分局追查逃逸移工，發現多人群聚在大寮區這處民宅，11月10日發動搜索，當場在陽台扣得大麻活株22棵、乾燥大麻花3大包（431.07公克）、安非他命（38.26公克）、電子磅秤、安非他命吸食器等物。負責種植大麻的沙達，檢方偵結後依違反毒品危害防制條例將他起訴。

高雄地院審理時，沙達坦承有在住處陽台種植大麻，另外同國籍的3名移工，也證實看到沙達在屋內種大麻，但沒看過沙達「製造」大麻成品。

法官認為，沙達種植的大麻尚未到成熟可以收成的地步，且他種植的量不多，栽種時間也不長，加上沒有證據認定沙達種植的大麻，已製造成品流入市面，因此僅依供自己施用犯意圖栽種大麻罪，輕判1年2月，刑滿後需驅逐出境。

檢方不服，認為沙達屬於「製造」大麻毒品，一審判決過輕上訴。高雄高分院審理時，沙達辯稱大麻是要自己使用，但合議庭勘驗沙達在檢警偵辦及羈押庭上證詞，發現他曾提及大麻是要與台灣人交換安毒，才會受託在屋內種植大麻，友人也證稱大麻是種來交換安毒使用。