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苗栗男撞死女騎士賠151萬求緩刑 法官不准：無照還三犯

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣彭姓男子的駕照酒駕已被註銷，去年10月間在工地飲酒後，開車返家，行經後龍鎮時，撞死楊姓女騎士。彭已二度酒駕，此次第三犯，雖然已賠償家屬151萬元，法官仍判1年10月。彭男上訴二審後仍遭駁回。

判決指出，苗栗縣彭姓男子（59歲）的駕照被註銷，去年10月30日下午，在苗栗縣苗栗市四維街工地喝啤酒後，在同日下午4時許，駕駛貨車後龍鎮中山路由東往西方向行駛，行經中山路、中山路966巷交岔路口，欲右轉進入中山路966巷，彭未禮讓直行的楊姓女機車騎士，二人碰撞後，楊女倒地，因內出血休克身亡。

警方查出彭男酒精濃度超過每公升0.74毫克，依公共危險致人於死罪，移送法辦。

彭男承認涉案，在偵查中就以151萬元，與家屬達成和解，一審時彭男請求宣告緩刑，不過法官審酌，彭男在此案之前，分在2013年、2014年間酒駕被逮，分別判處拘役50天、5月徒刑，都已執行完畢，但此次仍犯下酒駕犯行，還因此撞死人，認為彭男對於刑法反應力薄弱，依法判刑1年10月，不宜宣告緩刑。

彭男已年屆60歲，家中有高齡父親、讀高中的孩子要扶養，擔任泥作師傅，每月收入僅2萬元，加上已與家屬達成和解，一審雖然有以自首減刑，但仍有情輕法重狀況，請求減刑、宣告緩刑。

台中高分院審理後認為，一審認事用法並無違誤，量刑妥適，而且彭所犯以最輕本刑3年以上之罪，嚴重侵害個人法益，不宣告緩刑，難認有何過苛情事，駁回彭男訴請，仍可上訴。

苗栗縣彭姓男子已2度酒駕，去年10月間三度酒駕撞死人，台中高分院駁回訴請，維持原判。圖／本報資料照
苗栗縣彭姓男子已2度酒駕，去年10月間三度酒駕撞死人，台中高分院駁回訴請，維持原判。圖／本報資料照

酒駕 苗栗縣 駕照

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