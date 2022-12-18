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台中警破16人詐團 2年輕車手頭旗下養車手聯手行騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市警局豐原分局與台北市政府警察局刑事警察大隊日前共同破獲，以23歲李姓男子和22歲曹姓男子為首的詐騙集團，集團成員共16名，吸金近4000萬元，依詐欺等罪嫌移送法辦。

豐原分局和台北市政府警察局刑事警察大隊歷經長期蒐證，報請台中地檢署指揮偵辦，發現李嫌、曹嫌招攬16名自願性人頭帳戶，收納麾下，由這16人提供自己帳戶並擔任車手提領，組成具有持續性及牟利性詐騙組織打電話行騙，謊稱被害人涉刑事案件，要求到超商接收偽造監管財產司法文書「假冒公務員」、誘騙被害人提供財產「假投資」。

詐團也假冒被害人親友，佯稱因故急需借款等方式，以「猜猜我是誰」等三類詐騙手法行騙，詐騙被害人18人，詐騙金額3963萬元。李男甚至製作虛假對話紀錄，交由旗下車手遭檢警查獲時脫罪使用。

警方在現場查扣有工作手機5支、金融卡4張、郵局存摺1本、贓款65萬8500元，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

豐原分局表示，詐騙集團以提供帳戶輕鬆領錢工作吸引年輕人加入，呼籲家長注意子女行為舉止、消費習慣是否出現異常，勿遭詐騙集團利用淪為共犯，並提醒接獲可疑電話，記住防詐三步驟，保持冷靜、小心查證、撥打165。

台中市豐原警方查獲詐騙案，此為詐團製作的虛假對話紀錄。圖／警方提供
台中市豐原警方查獲詐騙案，此為詐團製作的虛假對話紀錄。圖／警方提供
台中市豐原警分局查獲詐騙案，查扣證物。圖／警方提供
台中市豐原警分局查獲詐騙案，查扣證物。圖／警方提供

詐騙集團 警察 車手

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