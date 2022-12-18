慣竊偷取寺廟香油錢 法官判處拘役30天

48歲莊姓男子於今年9月8日，在台南市佳里區一間寺廟所供奉虎爺神像前，涉嫌竊取香油錢現金70元得手，經總幹事發現失竊報警法辦。台南地院法官認為莊觸犯竊盜罪，判處拘役30天，如易科罰金，以1千元折算1天。

檢警查出，莊於今年9月8日下午5點38分，在台南市佳里區某寺廟所供奉虎爺神像前，以徒手竊取香油錢現金70元得手。嗣經黃姓總幹事傑發現失竊而報警法辦。