慣竊偷取寺廟香油錢 法官判處拘役30天
48歲莊姓男子於今年9月8日，在台南市佳里區一間寺廟所供奉虎爺神像前，涉嫌竊取香油錢現金70元得手，經總幹事發現失竊報警法辦。台南地院法官認為莊觸犯竊盜罪，判處拘役30天，如易科罰金，以1千元折算1天。
檢警查出，莊於今年9月8日下午5點38分，在台南市佳里區某寺廟所供奉虎爺神像前，以徒手竊取香油錢現金70元得手。嗣經黃姓總幹事傑發現失竊而報警法辦。
法官認為，莊所為觸犯刑法第320條第1項竊盜罪，審酌莊有多次竊盜前科紀錄，素行不佳。其年輕力壯，不思以正途獲取財物，竟貪圖小利，趁無人注意之際，隨意徒手竊取宮廟財物，法治觀念淡薄，造成被害人受有損害，所為並不可取。但念莊坦承犯行，犯後態度尚佳等一切情狀，量處拘役30天，諭知易科罰金折算標準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言