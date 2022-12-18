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慣竊偷取寺廟香油錢 法官判處拘役30天

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

48歲莊姓男子於今年9月8日，在台南市佳里區一間寺廟所供奉虎爺神像前，涉嫌竊取香油錢現金70元得手，經總幹事發現失竊報警法辦。台南地院法官認為莊觸犯竊盜罪，判處拘役30天，如易科罰金，以1千元折算1天。

檢警查出，莊於今年9月8日下午5點38分，在台南市佳里區某寺廟所供奉虎爺神像前，以徒手竊取香油錢現金70元得手。嗣經黃姓總幹事傑發現失竊而報警法辦。

法官認為，莊所為觸犯刑法第320條第1項竊盜罪，審酌莊有多次竊盜前科紀錄，素行不佳。其年輕力壯，不思以正途獲取財物，竟貪圖小利，趁無人注意之際，隨意徒手竊取宮廟財物，法治觀念淡薄，造成被害人受有損害，所為並不可取。但念莊坦承犯行，犯後態度尚佳等一切情狀，量處拘役30天，諭知易科罰金折算標準。

48歲莊姓男子涉嫌竊取寺廟香油錢70元，台南地院法官認為莊觸犯竊盜罪，判處拘役30天，如易科罰金，以1千元折算1天。圖／本報資料照片
48歲莊姓男子涉嫌竊取寺廟香油錢70元，台南地院法官認為莊觸犯竊盜罪，判處拘役30天，如易科罰金，以1千元折算1天。圖／本報資料照片

台南 竊盜

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