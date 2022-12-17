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男子五字經飆罵員警下場慘 3萬元噴飛

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子今年初與家人發生爭吵，不滿員警到場處理，竟口出五字經惡言辱罵，還恫稱就算動手打你也只要賠錢就好，新北地院日前依侮辱公務員恐嚇危害安全等罪，判處黃男拘役30天，得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，29歲黃男於今年2月18日在新北市三峽住家與家人發生口角爭執，三峽警分局二橋派出所員警獲報到場了解，滿肚怒火的黃男認為僅是家事，不須警察插手，竟脫口說出「我幹你娘勒」，當場侮辱在場員警，甚至恫說，「就算打你五拳，了不起只是賠錢就好」，員警認為黃男公然挑戰公權力，當場逮捕送辦。

新北地院認為，黃男當場辱罵依法執行職務員警，其所為顯然無視我國法治，治觀念顯然薄弱，審理後依侮辱公務員及恐嚇危害安全等罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

新北市三峽警分局。圖／聯合報系資料照
新北市三峽警分局。圖／聯合報系資料照

公務員 恐嚇

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