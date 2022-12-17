保母虐癱男嬰釀臥床終身無工作能力 判6年入獄賠141萬

台中保母羅秋萍收托1名未滿1歲男嬰時，竟大力、劇烈搖晃他造成抽搐、癱軟，緊急送醫仍因腦重創偏癱、幾乎失明，終身需臥床無工作能力，刑事依重傷害罪判她6年確定。因台中地檢署犯罪被害人保護協會先支付家屬141萬多元補償，中檢再對羅求償，民事判羅應給付中檢全額，可上訴。

台中市社會局2020年2月12日公告指出，羅秋萍2019年11月12日收托時間，對照顧兒少不當對待，造成兒童硬腦膜下出血及眼底雙側瀰漫性視網膜出血，經家防中心查證屬實，依違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款及第97條規定處分，公布其姓名。

檢警調查，羅女是有登記證書合格保母，2019年11月12日受託未滿1歲的陳姓男嬰卻大力、劇烈搖晃他頭部，當天下午5點發現男嬰四肢抽搐、僵硬及脖子癱軟，消防獲報到場時男嬰已昏迷，緊急送院發現硬腦膜、視網膜出血。

男嬰手術後仍因腦受創造成左半邊偏癱、右眼視覺永久受損，雙眼視力不良無法恢復等重傷害；台中地院一審時，羅女矢口否認辯稱沒有搖晃男嬰，對方父母則說，當天早上將小孩交給羅時都正常且沒有疾病，中午羅還傳照片也沒問題，到了下午才變這樣。

法院另比對羅女家人證詞，確認羅當天收托時男嬰沒有異狀，且全是由她1人獨自照顧，與另名受託孩童、自己家人並未接觸，另也參酌醫院診斷、鑑定等結果，確認男嬰所受重傷害是當天「下午某時」遭人大力、劇烈搖晃造成。

法院審酌，羅女明知男嬰是襁褓中嬰兒，羅身為保母本應悉心呵護，卻大力、劇烈搖晃造成男嬰重傷，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪判她6年，全案上訴二、三審均駁回後確定。

被害家屬向台中地檢署申請重傷補償金，中檢犯罪被害人補償審議委員會決議補償141萬920元，中檢先行支付後，再依犯罪被害人保護法向羅女提民事求償全額；對此，羅女仍否認有侵權行為。