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姓名「新」打字成「猩」挨告 房仲遭判賠2萬元

中央社／ 台北17日電

李姓房仲在LINE群組輸入徐姓住戶姓名以「猩」代替「新」字，遭徐姓男子求償。士院認為，李姓房仲藉「猩」字貶低徐男智力，侵害名譽權，日前判決賠償慰撫金2萬元。可上訴。

士林地方法院判決書指出，新北市徐姓男子提告向法院主張，民國110年9月間，成員超過200人的社區LINE群組正討論公共事務，同社區李姓房仲發表言論對他提出質疑，卻刻意把他姓名中的「新」繕打為「猩」字。

徐男認為，李姓房仲故意將他名字打錯，足以貶損他的人格及社會評價，因此受有精神上損害，請求賠償精神慰撫金新台幣2萬元。

李姓房仲對此向法院表示，願意賠償，但金額太高。

判決書指出，李姓房仲另遭徐男提起刑事告訴，李姓房仲辯稱不是故意打錯字，而且「猩」字沒有侮辱意涵，但遭法院依公然侮辱罪判處罰金3000元確定，因此徐男的求償主張足以採信。

法官認為，李姓房仲將徐男名字中的「新」繕打為「猩」字，在社會通念及文字意義上，均是將徐男比擬為猩猩，以此貶低徐男智力、人格，具有輕蔑、嘲諷、使人難堪的意涵，客觀上已貶抑徐男的名譽及社會評價。

法官表示，綜觀當時群組討論脈絡，李姓房仲打錯名字顯然並非出於討論社區公共事務的需要，也不是對徐男言論的回擊，純屬對徐男智力、人格的批評言詞，屬於侮辱言論而侵害徐男名譽權，徐男請求賠償於法有據。

法官審酌雙方資力及李姓房仲不法侵害徐男名譽情節非輕，判李姓房仲應賠償2萬元。可上訴。

LINE 公然侮辱

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