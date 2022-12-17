元配握一堆證據 強勢小三仍嗆「不被愛的才是小三」

彰化縣陳姓已婚女子戀上許姓已婚上司，主動接近，員工出國旅遊時同房毫不避嫌，事後許妻接到兩封匿名檢舉信，又在丈夫辦公室找到3根陳女長髮，要求他們斷絕不正常關係，反遭陳女嗆聲「不被愛的才是小三」。許妻訴請司法主持公道，彰化地方法院判決陳女應付損失賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，許男夫婦同在某保險公司彰化縣員林通訊處上班，陳女2016年4月到通訊處就職，主動接近許男，同年5月員工英國旅遊，回國陳女傳照片給許男問「我可愛嗎？你喜歡我嗎？你愛我嗎？…」許妻發現後用丈夫的手機回覆「請尊重彼此的另一半！」但陳女繼續在員工活動、國內旅遊活動主動接近許男。

2019年11月許男公司的員工到德國、瑞士旅遊，陳女兩度換房間，結果主動到許男房間住宿，「發生巨大響聲與震動」毫不避嫌，翌日兩人穿情侶裝、親密耳語，許男為陳女打傘。同年12月許妻接到兩封匿名信指許男與陳女有婚外情，許妻2020年1月帶著信向公司高層主管投訴，許男坦承婚外情向妻子認錯，陳女狡辯且大言大慚稱「「什麼是違法？吃飯、講話、走在一起叫違法嗎？」

許男寫悔過書和保證書給妻子，但仍與陳女往來，許妻在丈夫辦公室找到女性香水、高跟鞋和3根染過的長直髮，全辦公室只有陳女有這樣的頭髮，許妻要求對質遭陳女嗆聲「不被愛的才是小三」，且謊稱與許男僅有吃飯、聊天的行為，不承認外遇行為，