影／新北通緝男遇警攔查 報弟弟身分資料被識破

新北市陳姓男子因案遭通緝，日前騎機車在汐止區因闖紅燈遭警方攔查，謊報弟弟身分資料企圖矇混過關仍被識破，警詢後依法解送地檢署歸案，且將立即發監執行1年2月刑期。

汐止警分局社后派出所員警今年11月19日下午3時許，在汐止區大同路一段、新台五路口見陳姓機車騎士（46歲）形跡可疑，且在大同路與南陽街口闖紅燈，員警依法攔查其身分。

陳男一開始辯稱忘記帶證件，還謊報弟弟身分證資，企圖規避警方查證，員警警覺有異，再詳細追問，陳男有如跳針般情緒十分激動，堅稱自己沒有報假身分，還一度想趁隙騎車逃逸，所幸員警早有防備，陳男一碰機車鑰匙想發動就當場被阻止，接著又繼續演戲假裝打電話，意圖干擾警方查證身分。