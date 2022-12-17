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影／新北通緝男遇警攔查 報弟弟身分資料被識破

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子因案遭通緝，日前騎機車在汐止區因闖紅燈遭警方攔查，謊報弟弟身分資料企圖矇混過關仍被識破，警詢後依法解送地檢署歸案，且將立即發監執行1年2月刑期。

汐止警分局社后派出所員警今年11月19日下午3時許，在汐止區大同路一段、新台五路口見陳姓機車騎士（46歲）形跡可疑，且在大同路與南陽街口闖紅燈，員警依法攔查其身分。

陳男一開始辯稱忘記帶證件，還謊報弟弟身分證資，企圖規避警方查證，員警警覺有異，再詳細追問，陳男有如跳針般情緒十分激動，堅稱自己沒有報假身分，還一度想趁隙騎車逃逸，所幸員警早有防備，陳男一碰機車鑰匙想發動就當場被阻止，接著又繼續演戲假裝打電話，意圖干擾警方查證身分。

經過員警比對多筆資料後，發現陳男因肇事逃逸於今年10月26日為士林地檢署發布通緝。另涉傷害案件必須發監執行1年2月刑期未到案，今年11月14日為桃園地檢署發布通緝，因有兩筆通緝在案，陳男遭警方攔查時，才會故意報弟弟的資料誤導警方，但還是被細心的員警查到了，也讓陳男不得不認罪，警詢後依肇事逃逸、傷害通緝罪嫌解送各司法機關歸案。

新北市陳姓男子因案遭通緝，日前騎機車在汐止區因闖紅燈遭警方攔查，謊報弟弟身分資料企圖矇混過關仍被識破。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子因案遭通緝，日前騎機車在汐止區因闖紅燈遭警方攔查，謊報弟弟身分資料企圖矇混過關仍被識破。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子因案遭通緝，日前騎機車在汐止區因闖紅燈遭警方攔查，謊報弟弟身分資料企圖矇混過關仍被識破。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子因案遭通緝，日前騎機車在汐止區因闖紅燈遭警方攔查，謊報弟弟身分資料企圖矇混過關仍被識破。記者王長鼎／翻攝

通緝 身分證

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