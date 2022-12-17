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野馬富少撞死女騎士、IG嗆殺陳時中 智能不足邊緣且已賠510萬 獲減刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

「野馬富少」葉姓男子在苗栗以破百時速闖紅燈撞死巫姓女騎士，苗栗地院一審直言「不能僅以精神病脫罪」依過失致死等判4年8月；台中高分院二審考量，葉曾自稱台灣總司令強闖桃園機場，精神鑑定也以他辨識能力下降、智能不足邊緣，另已賠償家屬510萬元，減刑後撤銷改判2年6月。

葉男（23歲）是桃園人並常在臉書炫富，去年8月8日父親節就曾開黃色野馬在台南街頭逆向狂飆，並在IG嗆聲「槍殺陳時中」鬧上新聞版面，未料時隔一周同月14日清晨5點多，葉又開野馬在苗栗縣頭份市自強路、民族路口闖紅燈迴轉，並以時速106至112公里沿竹南鎮台一己線狂飆。

結果葉又闖紅燈撞上巫姓女騎士，巫遭高速猛力撞擊在空中翻轉多圈重摔，全身骨折、頭部重傷昏迷搶救後仍不治；葉男撞車後還被民眾目擊，葉爬上車自拍在IG發文，還稱「她原本全沒心跳，如如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，引來網友撻伐痛批毫無羞恥心。

苗栗地院一審時，葉否認在台南市飆車、闖紅燈，認為自已沒有危險駕駛，法院勘驗監視器等，認為他佔用車道、逆向行駛等危險駕駛行為，而非法截占特定路段供己任意闖越紅燈或逆向行駛取樂，構成公共危險。

另超速撞死巫女部分葉男均不爭執，法院勘驗行車記錄器發現他時速高達106公里，路口監視器也拍到他闖紅才撞上巫，另由於葉肇事後當場向員警表示為肇事人，法院認符合自首予以減刑。

法院再將葉男送精神鑑定、調病例資料，發現他19、20歲起出現被害妄想等精神症狀，且其智能落於邊緣性智能不足，鑑定認為葉案發時應有受精神病症影響，導致辨識行為能力下降。

但法院比對葉歷次證詞，發現他明確說「想闖紅燈就闖」等心態，還稱「想在路上帥一下」、「秀一下飄移給人看」等，自認技術高超、反應靈敏，對用路人安全毫不在乎，認為他辨識能力無顯著降低，不依刑法第19條減刑。

苗院直言，葉男行為應嚴懲，而非僅以罹患精神疾病就可脫罪、減刑，依妨害公眾往來、過失致死等罪，各判他10月、3年10月，並令入相當處所施以監護3年；檢察官、葉男均不符上訴。

台中高分院二審查，葉2019年跑到桃園機場自稱台灣總司令，要去找習近平談反送中企圖強行通關結果被強行送院治療，又自稱坐在蔡英文旁邊可感應等，另傳鑑定醫師作證、比對葉IG發文等，二審認同精神鑑定及果，認為葉受精神病症影響，辨識行為能力顯著減低。

二審依刑法第19條予以減刑，並考量葉男一審後已經和被害家屬賠償510萬元達成調解等事由，撤銷原判決，改依妨害公眾往來、過失致死罪，各判他7月、2年2月，應執行2年6月。

葉男駕駛黃色野馬狂飆撞死女騎士。圖／報系資料照
葉男駕駛黃色野馬狂飆撞死女騎士。圖／報系資料照
葉男一審被依過失致死等判4年8月，上訴二審撤銷改判2年6月。圖／報系資料照
葉男一審被依過失致死等判4年8月，上訴二審撤銷改判2年6月。圖／報系資料照

桃園機場 監視器

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