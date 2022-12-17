快訊

張蘭承認斷開汪小菲：「媽寶男」傷害大 已經好久沒聯繫

嫌父母老病「照顧麻煩」 無業男啃老35年狠心勒死雙親

貨車國道出車禍 公司排班致使過勞 司機只需賠一半

聯合報／ 記者林保光／即時報導

貨車司機陳姓男子在國道出車禍撞護欄，除了貨車受損，運送的麵包也損壞，貨運公司對求償29萬多元。但他抗辯公司的排班令他超時工作、疲勞駕駛，高雄地方法院認為公司有責任，判他只需付一半金額15萬餘元。全案可上訴。

判決指出，去年10月13日清晨6時20分許，陳姓司機準備配送麵包到全聯福利中心，途經國道1號南下346.4公里，不慎撞上外側護欄，貨車受損、麵包損壞，貨運公司要求他賠償修車費、車輛營業損失及賠償全聯的費用共29萬多元。

陳姓司機不滿遭公司求償，將公司排班問題全盤托出，稱公司排班令司機超時工作，車禍前幾小時，他還曾與公司幹部溝通，希望改變排班，否則每天工作17小時到18個小時，身體無法負荷，但未獲回應，並稱公司沒對車輛加保，許多司機車禍後遭公司索賠，認為這件車禍是職業災害，他不該賠償任何費用。

法官查貨運公司排車單，發現車禍發生前1周，每日工作時間均逾9小時以上，雖沒連續駕駛8小時，但加上等待裝貨、卸貨等非開車時間，待命狀況仍屬工作時間，無從自由離去休息，工作有過勞情形，但司機未注意車前狀況撞護欄仍有過失責任，公司和司機責任各半，判決司機只需賠一半損失。

貨運司機國道出車禍，高雄地方法院認為公司排班令司機過勞也有責任。記者林保光／攝影
貨運司機國道出車禍，高雄地方法院認為公司排班令司機過勞也有責任。記者林保光／攝影

車禍 麵包

延伸閱讀

從小一童開始撿紙箱維生7年！ 他緊握200元買麵包惹哭全網

撿7年紙箱維生…國一弟掏錢買麵包惹哭店長 社會局介入關懷

蔡依林監製！全聯推4款巧克力聯名甜點 外型樸實怪美的

【兒童繪本】麵包國王系列 一套能當繪本又當擺飾的藝術創作

相關新聞

影／男子不爽被開單 持刀割花警用機車椅墊賠慘了

新北市李姓男子不滿遭警方開單取締，為發洩怒氣，持刀將停在板橋區路邊停車格內的兩輛警用機車椅墊割爛，造成警用機車坐墊破損不...

貨車國道出車禍 公司排班致使過勞 司機只需賠一半

貨車司機陳姓男子在國道出車禍撞護欄，除了貨車受損，運送的麵包也損壞，貨運公司對求償29萬多元。但他抗辯公司的排班令他超時...

林益世涉貪案三審審理 高院裁定限制出境8個月

前立委林益世被控收賄6300萬元，高院更一審判刑4年10月，經上訴，由最高法院審理。台灣高等法院考量林益世境管期限將期滿...

無照酒駕撞死女騎士 他打悲情牌上訴遭駁仍判1年10月

苗栗彭姓男子曾2度酒駕被判刑、駕照遭註銷，但他仍僥倖喝啤酒後開小貨車上路，因注意力下降貿然右轉和楊姓女騎士擦撞害她傷重不...

買沖天炮取火藥造槍彈 打工男異想天開吃官司

陳姓男子大學畢業後打工維生，竟異想天開買玩具槍，涉嫌改造成可擊發子彈的槍枝，警方昨天在他桃園住處搜出槍彈，另發現整包沖天...

陸軍士官酒駕撞死7旬婦 肇逃放火燒車一、二審都判7年

陸軍步指部前中士分隊長袁昱翔酒駕開賓士車，以時速破百撞上劉姓老婦害她慘死，袁因畏罪竟逃逸還拆車牌放火燒車，苗栗地院一審痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。