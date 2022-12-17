貨車國道出車禍 公司排班致使過勞 司機只需賠一半

貨車司機陳姓男子在國道出車禍撞護欄，除了貨車受損，運送的麵包也損壞，貨運公司對求償29萬多元。但他抗辯公司的排班令他超時工作、疲勞駕駛，高雄地方法院認為公司有責任，判他只需付一半金額15萬餘元。全案可上訴。

判決指出，去年10月13日清晨6時20分許，陳姓司機準備配送麵包到全聯福利中心，途經國道1號南下346.4公里，不慎撞上外側護欄，貨車受損、麵包損壞，貨運公司要求他賠償修車費、車輛營業損失及賠償全聯的費用共29萬多元。

陳姓司機不滿遭公司求償，將公司排班問題全盤托出，稱公司排班令司機超時工作，車禍前幾小時，他還曾與公司幹部溝通，希望改變排班，否則每天工作17小時到18個小時，身體無法負荷，但未獲回應，並稱公司沒對車輛加保，許多司機車禍後遭公司索賠，認為這件車禍是職業災害，他不該賠償任何費用。