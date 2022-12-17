影／因為這件事 男子怒持刀割花警用機車椅墊

新北市李姓男子不滿遭警方開單取締，為發洩怒氣，持刀將停在板橋區路邊停車格內的兩輛警用機車椅墊割爛，造成警用機車坐墊破損不堪使用，事後持刀至派出所坦承犯行並願賠償車損，新北地院日前依損壞公務員職務上掌管物品罪，判刑2月，緩刑2年，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，新北市73歲李姓男子今年6月15日下午5時騎自行車行經板橋區英士路，見海山警分局新海派出所警用機車停在路邊停車格內，持自備美工刀劃破2輛警用機車椅墊，導致2兩警用機車坐墊嚴重破損不堪使用。

新海所員警發現後調閱駐地監視器畫面，發現李男涉案，經員警通知，李男於當晚7時許主動到派出所到案並坦承犯行，表示因不滿日前遭警方開單取締，交出犯案用美工刀，也允諾願賠償警用機車車損1100元。