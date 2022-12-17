無照酒駕撞死女騎士 他打悲情牌上訴遭駁仍判1年10月

苗栗彭姓男子曾2度酒駕被判刑、駕照遭註銷，但他仍僥倖喝啤酒後開小貨車上路，因注意力下降貿然右轉和楊姓女騎士擦撞害她傷重不治，一審以彭嚴重危害交通但考量其自首，依酒駕致死罪判1年10月，彭上訴稱自己上有老、下有小求緩刑，二審認為無理由予以駁回，仍可上訴。

檢警調查，彭男（59歲）駕照已被註銷，去年10月30日在苗栗四維街工地喝啤酒，下午4點多無照酒駕開著1輛小貨車上路，行經後龍鎮中山路要右轉中山路966巷，因冒然右轉和楊姓女騎士擦撞，導致楊女全身重創身亡，警方到場對彭酒測數值達每公升0.74毫克。

苗栗地院一審時，彭均坦承不諱，並有交通事故調查、監視器及酒測值等佐證。法院認為，彭男是智識正常成年人，明知酒駕恐導致用路人危險，當天現場也無不能注意之事，但考量他肇事後留在現場並向警方坦承自己開車，符合自首要件予以減刑。

苗院發現，彭男2012年起就曾酒駕經檢方緩起訴，但期間內再犯遭撤銷判拘役50日，2013年又酒駕被判5月，顯然彭在已經有2次酒駕紀錄下又再犯，這次酒測值高達0.74，顯無可憫恕不再用刑法第59條予以減刑。

苗院痛批彭無照再犯酒駕，對公眾往來及用路人安全帶來高危險性，並釀成楊姓騎士死亡，考量彭已經賠償對方家屬151萬元和解，一審依酒駕致死罪判他1年10月。

彭男不服上訴，主張他犯後坦承、自首，偵查就以151萬元和家屬和解，彌補對方傷痛，且他已年滿60歲，以泥為業月收入2萬元，還有年邁父親、未成年子女，請求再減刑並宣告緩刑。

台中高分院二審認為，彭過去2度酒駕，且他所犯本罪是最輕本刑3年以上徒刑，經自首減刑，其最低處斷刑為1年6月，考量其犯罪情節非情堪憫恕，也不適合緩刑，認為彭上訴無理由，予以駁回。