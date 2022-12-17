陸軍士官酒駕撞死7旬婦 肇逃放火燒車一、二審都判7年

陸軍步指部前中士分隊長袁昱翔酒駕開賓士車，以時速破百撞上劉姓老婦害她慘死，袁因畏罪竟逃逸還拆車牌放火燒車，苗栗地院一審痛斥他身為職業軍人漠視法紀，依酒駕致死等罪判7年。檢察官、袁均不服上訴，各主張量刑過輕、過重，台中高分院二審認為無理由判處駁回，仍可上訴。

檢警調查，袁（26歲）之前是陸軍步兵訓練指揮部第三大隊十四中隊中士分隊長，今年3月18日在苗栗喝酒後，隔天清晨5點多駕駛他的黑色賓士車上路，行經苗栗市中山路超速撞飛77歲劉姓老婦人，害劉全身骨折、多重臟器損傷慘死。

袁酒駕闖禍害怕被發現，非但沒有幫忙叫救護車反而加速逃逸，當天早上6點多開到英才路郊區，先是拔掉賓士車牌再放火燒車，警方因接獲火警並和肇事現場監視器比對，發現該輛遭焚的黑色賓士就是袁的車，警方到場對他酒測數值達每公升0.64毫克。

苗栗地院一審時，袁昱翔均坦承不諱，並稱自己車速應該有破百，另有相關道路現場圖、監視器畫面及酒測紀錄佐證。法院查，袁因酒駕控制力下降又超速，行車中未注意車前狀況而左偏駛出路邊線，並失控撞到在路邊線外行走的劉婦。

車輛行車事故鑑定會鑑定也認為，劉酒駕超速未注意車前狀況，駛出路邊線擦撞行人為肇事主因，劉婦則沒有肇因，另袁一開始被警方通知到案說明也否認犯行，顯然不符自首減刑要件。

苗院認為，袁雖無前科，但當時為現役軍人，明知國軍各部隊均三令五申嚴禁酒駕，竟仍不顧公共安全冒險上路釀成悲劇，又撞擊力道之大犯罪情節嚴重，肇事還逕自逃離。

苗院一審依酒駕致人於死、現役軍人駕駛動力交通工具發生交通事故，致人死亡而逃逸，各判袁5年6月、2年，應執行7年。袁案發後也在今年3月24日被軍方撤職汰除。

檢察官、袁昱翔均不服上訴，檢方認為，袁酒駕超速撞死婦人還逃逸，至今沒和被害家屬和解，且他身為職業軍人，軍中一再宣導不能酒駕，顯然漠視法律秩序，認為一審量刑過輕；袁則說，自己犯後態度良好，認為一審量刑過重。

台中高分院二審認為，袁犯行明確，一審也均斟酌刑法第57條科刑注意事項，認為檢方、袁上訴均無理由予以駁回。