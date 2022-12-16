選前幫10人遷戶籍服務選民？ 基隆某里長當選人7萬交保

九合一大選已經結束，基隆地檢署偵辦瑞芳地區、基隆市多起幽靈人口案，其中基隆市陳姓里長當選人在選前協助10人遷戶籍到其親友家中，投票當日也都有投票。檢警昨天、今天傳喚陳姓里長當選人等人訊問，陳涉犯妨害投票罪嫌，7萬元交保。

檢警接獲檢舉，瑞芳地區、基隆有多起幽靈人員案，檢警調都已在選後陸續偵辦中。

基隆市警方選前接獲情資，陳姓里長候選人涉嫌協助多人遷戶籍到其親友住處，警方掌握情況，並且在投票日時也查出10人都有去投票，報請檢方偵辦。

檢警昨天到今天分別傳喚陳姓里長當選人，及10名在選前遷移戶籍的民眾說明，了解遷戶籍的理由。陳姓里長當選人表示，遷徙是人民的自由，協助服務選民並無不妥。遷移戶籍的民眾則表示，有的為子女就學方便，有的是為了申請福利津貼，有的是說依居住方便，理由不一而足。

警方表示，依公職人員選舉罷免法規定，須「有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人。」