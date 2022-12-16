選前幫10人遷戶籍服務選民？ 基隆某里長當選人7萬交保
九合一大選已經結束，基隆地檢署偵辦瑞芳地區、基隆市多起幽靈人口案，其中基隆市陳姓里長當選人在選前協助10人遷戶籍到其親友家中，投票當日也都有投票。檢警昨天、今天傳喚陳姓里長當選人等人訊問，陳涉犯妨害投票罪嫌，7萬元交保。
檢警接獲檢舉，瑞芳地區、基隆有多起幽靈人員案，檢警調都已在選後陸續偵辦中。
基隆市警方選前接獲情資，陳姓里長候選人涉嫌協助多人遷戶籍到其親友住處，警方掌握情況，並且在投票日時也查出10人都有去投票，報請檢方偵辦。
檢警昨天到今天分別傳喚陳姓里長當選人，及10名在選前遷移戶籍的民眾說明，了解遷戶籍的理由。陳姓里長當選人表示，遷徙是人民的自由，協助服務選民並無不妥。遷移戶籍的民眾則表示，有的為子女就學方便，有的是為了申請福利津貼，有的是說依居住方便，理由不一而足。
警方表示，依公職人員選舉罷免法規定，須「有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人。」
「幽靈人口」指某人將戶籍遷入某處，但並沒有在該處實際居住之事實，即「虛報遷徙人口」，有10人遷戶籍到陳姓里長當選人親友住處，涉犯妨害投票罪嫌，檢方依其涉案程度強制處分，其中6人交保，4人請回。
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