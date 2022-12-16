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身障婦被踹倒頭部重創不治 狠心照護員傷害致死遭訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陽明教養院陸姓婦人遭林姓照護員踹倒，頭部撞擊硬物後倒地，林女5個多小時後發現陸婦倒在原地嘔吐、大小便失禁，協助送醫後不治身亡，士林地檢署偵結，依傷害致死罪起訴林女。

起訴指，患極重度身心障礙的陸姓婦人，2016年間入住陽明教養院永福院區，林女2021年初開始負責照顧陸婦，今年5月12日上午9時許帶陸婦上廁所時，認陸婦不配合，即出腳猛踹陸婦，致其頭部受創。

林女踹人後轉頭離開，下午3時許未見陸婦身影，回到廁所查看，發現陸婦倒在原地，曾嘔吐、大小便失禁，嚇得通報院方，將陸婦送醫搶救，16天後仍宣告陸婦死亡。

陸婦姊姊時候提告，檢警調查發現陸婦今年4月22日曾跌倒送醫，林女4月27日、5月12日皆曾出腳踹陸婦，醫院進一步鑑定排除陸婦死因與跌倒有關，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴林女。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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