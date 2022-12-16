馬祖家暴男酒後再犯 警方出動多人逮人法院聲押獲准

馬祖一名劉姓男子長期對家人施暴，多次違反保護令經法院判刑確定，仍不知悔改，本月10日再次對家人施暴，警方聞訊到場勸導，劉男甚至手持甩棍與警方對峙，後遭警方逮捕，連江地檢署認劉嫌違反保護令嫌疑重大，且有再犯之虞，向福建連江地方法院聲押獲准。

這起家暴事件，在當地引起熱議，主要是年約40多歲的劉男，家住在馬港村，以打零工為業，平日只要酒醉就會動輒咆哮，打罵家人，包括媽媽、妻子與小孩都是受害對象，據了解，一年總會發作多次，是當地警方頭痛人物。

10日晚間9時許，劉男再次喝醉打罵家人，家人被迫逃到街尾去，有民眾協助報案，連江縣警局出動3輛警車與多名警察到場，讓不少附近的民眾也嚇了一大跳，以為發生什麼大案件，但劉男眼見警察到場，竟還拿出甩棍攻擊警方，南竿警察所即用優勢警力將人制伏，並以違反保護令及妨害公務聲押獲准。

劉男遭帶回，還滿嘴醉話，一直說要跟警察單挑，警方將他實施保護管束，因劉男有現顯酒醉、意識不清及夜間障礙因素，所以停止訊問，全案依違反保護令、妨害公務罪偵辦。