涉賄遭提當選無效之訴 竹縣新埔鎮長當選人陳英樓喊冤

新竹縣新埔鎮長當選人陳英樓，被控參選期間與選民相約銷除交通違規罰單方式涉嫌期約賄選，且已被起訴，新竹地檢署今天針對陳英樓向新竹地院提起當選無效之訴。陳英樓聞訊表示，目前尚未接獲通知，不清楚狀況，直呼「真的是很冤枉」。

檢察官翁貫育偵辦新竹縣新埔鎮長當選人陳英樓與選民相約銷單免除交通違規罰鍰，進而尋求支持的期約賄選案，案件已經提起公訴，由於符合選舉罷免法當選無效之訴的要件，今天正式向新竹地方法院提起當選無效之訴。

一位不願具名的陳英樓支持者A表示，有支持者B在11月參加陳英樓選前造勢晚會，當日因違停收到白色交通違規警告單，進而詢問該如何處理，A代為收下該單據，並放置陳英樓競選辦公室桌上，直至隔日陳英樓尚未見到單據，檢警旋即找上門。

陳英樓今天受訪表示，對於遭新竹地檢提起當選無效之訴，他感到十分錯愕，直呼「這個事情太冤枉了！」。陳英樓說，選民拿白色交通違規警告單，詢問該如何處理，當時競選團隊也不清楚，並強調沒有代為繳費，無任何金錢往來。