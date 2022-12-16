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又來了！「騙扁小子」知道孫鵬、狄鶯疼兒子 這次騙到30萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

孫鵬、狄鶯、孫安佐被「騙扁小子」黃琪詐騙30萬元。圖／摘自IG
孫鵬、狄鶯、孫安佐被「騙扁小子」黃琪詐騙30萬元。圖／摘自IG
本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻兒子孫安佐在美涉製槍案，假冒歌手張清芳前夫宋學仁的秘書介紹律師，冒用律師章戳寫狀子，詐騙孫鵬夫妻30萬元，台北地檢署偵辦，依違反律師法起訴黃琪、律師郭上維。

調查指出，孫鵬、狄鶯為了兒子槍砲案國內的刑案追訴，前後付出30萬元律師費、翻譯費用給郭上維，檢調約談時，孫鵬卻證稱，從來沒見過所謂「宋學仁的秘書」的真面目。

2018年3月時，孫安佐嗆聲要在美國賓州高中開槍掃射，美國警方逮捕孫安佐，並搜出他擁有槍枝、子彈等，孫安佐經美國法院審判後羈押200多天，之後被遞解出境。

其時，曾替前總統陳水扁算塔羅牌詐財的黃琪掌握動態，主動打電話給孫鵬，自稱是宋學仁的秘書等，表示如果有需要，可以代為介紹律師處理孫安佐國內的官司。

孫鵬、狄鶯起初不信黃琪的說法，不過，因兒子即將返台，必須面臨司法調查，於是同意接受郭上維為兒子的辯護人，郭先到香港與孫安佐碰面，並在孫安佐抵台警方逮捕前，協助孫安佐聲請刑事提審。

據了解，檢調是在追查黃琪的其他詐騙案時，自卷內發現黃琪、郭上維關係密切，進一步查出郭承接的案件裡，有關孫安佐的提審訴狀是由黃琪所撰寫，再蓋郭上維的律師用印，簽分案追究黃、郭的刑責。

孫安佐 黃琪 律師

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