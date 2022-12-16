快訊

疫情低點過後已連8天上升！本土+1萬5316例、100例境外、24死

寒流將襲台 氣象局：雙北等6縣市明天恐跌到6度以下低溫

中職／扛了！接掌亞冠賽中華隊兵符 鋒總願意承擔

九合一大選查賄選 澎檢今起訴4案9人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

今年九合一選舉，澎湖縣傳出多起賄選案，包括馬公市議員參選人服務處主任、西嶼鄉某村長參選人，以及西嶼鄉民代表參選人或樁腳共9人，涉嫌買票或收賄，經澎湖地檢署依違反選罷法或刑法投票受賄罪，提起公訴。

澎檢今天起訴的9人當中，包含馬公市張姓議員參選人服務處主任莊姓男子、西嶼鄉某村長參選人莊姓女子夫婦、西嶼鄉民代表莊姓女參選人夫婦，以及洪姓參選人之妻呂姓婦人等人。

起訴指出，莊姓男子在張參選議員時當張的樁腳，10月間他到歐姓選民住處，涉嫌以每票1000元買票，共交給歐6000元，請歐及妻子、女兒、女婿投票支持張，歐也收受賄款。同日又到另名歐姓選民住處交1萬元，請歐姓夫妻和兒女等人投票支持張，歐收受賄款後遭妻子斥責收賄。

隔天莊再至歐住處，問歐能否再幫忙多拉幾票，歐應允可再多拉3票，再收了3000元。數日後歐至黃姓選民家，放3000元在客廳桌上，請黃和家人支持張隨即離去，黃收受賄賂。檢方認為莊、歐觸犯選舉罷免法，2名收賄的歐姓及黃姓選民涉刑法投票受賄罪。

澎湖地檢署查辦選舉賄選，今天起訴4案9人。圖為示意圖。記者林保光／攝影
澎湖地檢署查辦選舉賄選，今天起訴4案9人。圖為示意圖。記者林保光／攝影

投票 馬公 收賄

延伸閱讀

她湊120萬私房錢讓兒子當清潔隊員 屏東前崁頂鄉長收賄判關8年定讞

不滿習近平訪沙聲明 伊朗媒體反稱台獨是合法權利

最貪公務員否認收賄 聲稱「送上門的百萬元」僅是謝禮

開鍘！雲林地檢署首波當選無效之訴 11名當選人中箭

相關新聞

又來了！「騙扁小子」知道孫鵬、狄鶯疼兒子 這次騙到30萬元

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻兒子孫安佐在美涉製槍案，假冒歌手張清芳前夫宋學仁的秘書介紹律師，冒用律師...

獨／陸軍官校8月食物中毒案 調查結果是「這病菌」作怪

三軍九校院聯合入伍訓練軍官班隊2000多人今年8月在鳳山陸軍官校訓練，預計當月26日結訓，但17日卻傳出251名入伍生晚...

選舉公報人頭照「比遺照還不如」嘉市候選人提選舉無效之訴

無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，今天到嘉義地方法院遞狀，起訴嘉義市選委會及中選會，主張第11屆嘉義市...

九合一大選查賄選 澎檢今起訴4案9人

今年九合一選舉，澎湖縣傳出多起賄選案，包括馬公市議員參選人服務處主任、西嶼鄉某村長參選人，以及西嶼鄉民代表參選人或樁腳共...

影／淡水男搖晃毒駕騎車 被攔討饒「我媽會難過」

新北市淡水區廖姓男子，上周六（10日）深夜，騎車搖晃路經八勢路人行道上，轄區警巡邏經過，覺得廖男疑似酒駕，趨前將其攔下盤...

假的！「鄭運鵬確診進加護病房」訊息大量轉傳 調查局：慎辨

近期網路社群出現大量不實訊息，議題、樣態、規模及散布手法相較以往，質與量已顯著提升，假訊息並意圖操弄國內疫情、政治與選情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。