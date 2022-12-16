九合一大選查賄選 澎檢今起訴4案9人
今年九合一選舉，澎湖縣傳出多起賄選案，包括馬公市議員參選人服務處主任、西嶼鄉某村長參選人，以及西嶼鄉民代表參選人或樁腳共9人，涉嫌買票或收賄，經澎湖地檢署依違反選罷法或刑法投票受賄罪，提起公訴。
澎檢今天起訴的9人當中，包含馬公市張姓議員參選人服務處主任莊姓男子、西嶼鄉某村長參選人莊姓女子夫婦、西嶼鄉民代表莊姓女參選人夫婦，以及洪姓參選人之妻呂姓婦人等人。
起訴指出，莊姓男子在張參選議員時當張的樁腳，10月間他到歐姓選民住處，涉嫌以每票1000元買票，共交給歐6000元，請歐及妻子、女兒、女婿投票支持張，歐也收受賄款。同日又到另名歐姓選民住處交1萬元，請歐姓夫妻和兒女等人投票支持張，歐收受賄款後遭妻子斥責收賄。
隔天莊再至歐住處，問歐能否再幫忙多拉幾票，歐應允可再多拉3票，再收了3000元。數日後歐至黃姓選民家，放3000元在客廳桌上，請黃和家人支持張隨即離去，黃收受賄賂。檢方認為莊、歐觸犯選舉罷免法，2名收賄的歐姓及黃姓選民涉刑法投票受賄罪。
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