選舉公報人頭照「比遺照還不如」嘉市候選人提選舉無效之訴

無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，今天到嘉義地方法院遞狀。記者李宗祐／攝影 無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，今天到嘉義地方法院遞狀，起訴嘉義市選委會及中選會，主張第11屆嘉義市長重行選舉無效，再度重行選舉。他表示，明明繳交彩色照片在選舉公報上卻都變成黑白照片，比遺照還不如，與事實不符，因此提起選舉無效之訴。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，今天是選舉前最後的一個上班日，特別挑在今天到法院提起嘉義市長重新選舉無效之訴；選舉公報是選舉過程當中重大且是必要的事項，自己繳交的照片明明是彩色照片，可是中選會、嘉義市選委會把選舉公報印成黑白，這與事實不符，要求印成彩色公報，可是這些單位相當腐敗、又不肯修法，只好提起選舉無效之訴，主張人民的言論自由受到侵犯、侵害，是抵觸了憲法，所有行政命令都是無效。

他表示，中選會把候選人的照片印得比遺照還不如，連小學生市長選舉公報都是彩色的，堂堂嘉義市長候選人、國會議員候選人故意把它印成黑白，這就是腐敗、行政怠惰、不作為。