學甲槍擊案真相未明 陳亭妃擔心2024南票無法北補

民進黨立委陳亭妃今指出，台南學甲88發槍擊案真相未明，衝擊台南市長選舉，選前大家不敢談是擔心怕影響選情，但現在選後若不再趕快說明白，恐影響2024總統、立委大選，尤其過去民進黨總統選舉都是「南票北補」，若像這次台南市長選舉慘勝，民進黨在2024是否能贏大選實在令人擔憂。

陳亭妃今天接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，台南一向是綠大於藍，但台南這次市長選舉票開得不理想，相信市長黃偉哲也嚇一跳，以前原台南縣都是深綠，但這次部分區域都改變，尤其北門更被國民黨翻盤，可見重大治安事件學甲槍擊案在選前沒有迅速偵辦，影響民心，嚴重衝擊選情。

陳亭妃說，有人怪她為何要開第一槍追查88槍，導致該案件被放大，但黑金過去都和國民黨劃上等號，今年竟然牽扯民進黨且分不開，如果學甲槍擊案不趕緊偵破，釐清真相，2024大選可能會被拿出來講。選前大家不敢談，是因為擔心影響選情，但選後不可能沒講半句話，否則2024大選大家問民進黨治安，恐怕會更慘。

陳亭妃說，民進黨規定正副議長不能有黑金背景，但必須定義什麼是黑金背景，若沒有黑金背景，但後面有黑金勢力介入操作，豈不是更恐怖？明年過年後，剩不到1年時間就要選舉，以前選總統都是南票北補，如果台南再贏不多，很擔心2024民進黨是否能贏得選舉。

針對台南市正副議長選舉，傳聞民進黨可能會有人跑票，陳亭妃表示，黨團應該是要溝通，不可能講沒幾句話就要表決，如果無法溝通當然就有人採用「離席」方式表達異議，希望黨中央能正視此問題，否則黑金問題未來都會與民進黨牽扯在一起。

至於若要尋求最大的合作空間，郭信良是否可能不會角逐議長，陳亭妃說，這部分她不清楚，因為現在一堆煙霧彈。