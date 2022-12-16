假的！「鄭運鵬確診進加護病房」訊息大量轉傳 調查局：慎辨

近期網路社群出現大量不實訊息，議題、樣態、規模及散布手法相較以往，質與量已顯著提升，假訊息並意圖操弄國內疫情、政治與選情，調查局高雄市調查處與資安工作站今天公布調查結果，期能阻斷不實訊息的散布。

調查局指出，調查發現，有境外不法集團以四層分享架構的散播手法，至2022年10月止，透過操控「Diss纏綿」等18個粉絲專頁及約1552個假帳號，將「民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診新冠肺炎病情惡化…鄭運鵬進加護病房」等爭議訊息大量散布至我國內臉書社群。

調查局說，該操作手法成功使爭議訊息大量流竄於臉書社群媒體平台，提高爭議訊息熱度及可見性，致國人誤信後再轉傳分享。

調查局指出，散播手法第一層為臉書帳號「潘○心」、「王○靜」、「賈○杉」與推特「郭○芬」、「棟樑○畫棟」等32個拋棄式假帳號，第二層為「Diss纏綿」等18個臉書粉專，第三層為該集團掌控之1552個假帳號，第四層為上層假帳號轉貼分享之4000餘個社團。

如相關帳號及社團再對外轉發，散布規模恐達數10萬個帳號，顯見，不法集團是共同基於意圖以文字、圖畫散播有關選舉或特定政治目的的爭議訊息，還試圖利用此操作手法成功帶起輿論風向。

調查局說，專案小組於2022年12月5日、6日會同相關處站進行查證，不乏民眾在未經查證或無法辨識真偽下轉傳假訊息，提醒民眾在確認訊息真確性前審慎辨識、小心查證，勿任意轉發或散布。