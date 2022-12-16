快訊

游錫堃說他「同意」搜索高虹安？北檢駁：依法通知即可

遷松機問題多 從離島居民到國防部 吳怡農要中央地方陪葬

賴清德兩岸路線不能再迴避 「蔡規賴隨」或是投出變化球？

她湊120萬私房錢讓兒子當清潔隊員 屏東前崁頂鄉長收賄判關8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華。圖／翻攝自鄉公所網站
屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華。圖／翻攝自鄉公所網站
屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華4年前受陳姓女子請託讓兒子當清潔隊員，他雖說「不好啦」但收下陳女120萬元私房錢，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪將林判8年徒刑，褫奪公權6年定讞。

陳女想讓擔任清潔隊臨時人員、自小因病發高燒導致言語遲緩的兒子，能夠錄取正式的清潔隊員，免於每年不續聘的風險，她和丈夫到林光華住處請託被拒絕，但陳女不死心，2018年4月間從臥室衣櫥拿出私房錢，湊足120萬元的千元紙鈔，再赴林的住家請託，「給兒子一個機會」。

林光華雖口頭表示「不好啦（台語）」，仍收受放在客廳茶几上的賄款，事後核定錄取陳女兒子擔任正式清潔隊員至今；林否認犯行，供稱不知道紙袋中有多少錢，認為陳女士來送禮的，隔天就將紙袋還給陳女；陳女則說沒有收到退款。

法院認為林光華身為鄉長，卻沒有奉公守法、為民表率、廉潔自持，反而賣官鬻爵，違背選民託付，犯後否認犯行，毫無悔意，惡性重大，高雄高分院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪將林判8年徒刑，褫奪公權6年；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

兒子 鄉長

延伸閱讀

喜迎兔年卡娜赫拉的小動物來了 為屏東熱博彩稻田暖身

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

森林裡綠色生活家 記錄屏東與環境共生故事

台鐵「屏味便當」限量發售 屏東萬巒豬腳入菜

相關新聞

獨／陸軍官校8月食物中毒案 調查結果是「這病菌」作怪

三軍九校院聯合入伍訓練軍官班隊2000多人今年8月在鳳山陸軍官校訓練，預計當月26日結訓，但17日卻傳出251名入伍生晚...

影／淡水男搖晃毒駕騎車 被攔討饒「我媽會難過」

新北市淡水區廖姓男子，上周六（10日）深夜，騎車搖晃路經八勢路人行道上，轄區警巡邏經過，覺得廖男疑似酒駕，趨前將其攔下盤...

假的！「鄭運鵬確診進加護病房」訊息大量轉傳 調查局：慎辨

近期網路社群出現大量不實訊息，議題、樣態、規模及散布手法相較以往，質與量已顯著提升，假訊息並意圖操弄國內疫情、政治與選情...

她湊120萬私房錢讓兒子當清潔隊員 屏東前崁頂鄉長收賄判關8年定讞

屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華4年前受陳姓女子請託讓兒子當清潔隊員，他雖說「不好啦」但收下陳女120萬元私房錢，最高法院依貪汙...

無違失、逾懲戒期間 鄭小康與翁茂鍾交遊不受懲戒、免議確定

最高行政法院法官鄭小康收受佳和集團負責人翁茂鍾贈送的襯衫，未迴避審理翁所涉的行政訴訟案件，判決雖未對翁有利，但宣判後他主...

強盜犯大鬧法庭 撞斷法警鼻骨、出嘴亂咬再判5月賠12萬

台中楊姓男子涉嫌連續犯下強盜案被收押，1月到台中地方法院開庭還朝魏姓法警等人施暴，狠咬對方手臂、猛推撞牆導致魏鼻骨骨折，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。