她湊120萬私房錢讓兒子當清潔隊員 屏東前崁頂鄉長收賄判關8年定讞

屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華。圖／翻攝自鄉公所網站 屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華4年前受陳姓女子請託讓兒子當清潔隊員，他雖說「不好啦」但收下陳女120萬元私房錢，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪將林判8年徒刑，褫奪公權6年定讞。

陳女想讓擔任清潔隊臨時人員、自小因病發高燒導致言語遲緩的兒子，能夠錄取正式的清潔隊員，免於每年不續聘的風險，她和丈夫到林光華住處請託被拒絕，但陳女不死心，2018年4月間從臥室衣櫥拿出私房錢，湊足120萬元的千元紙鈔，再赴林的住家請託，「給兒子一個機會」。

林光華雖口頭表示「不好啦（台語）」，仍收受放在客廳茶几上的賄款，事後核定錄取陳女兒子擔任正式清潔隊員至今；林否認犯行，供稱不知道紙袋中有多少錢，認為陳女士來送禮的，隔天就將紙袋還給陳女；陳女則說沒有收到退款。

法院認為林光華身為鄉長，卻沒有奉公守法、為民表率、廉潔自持，反而賣官鬻爵，違背選民託付，犯後否認犯行，毫無悔意，惡性重大，高雄高分院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪將林判8年徒刑，褫奪公權6年；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。