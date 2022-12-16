無違失、逾懲戒期間 鄭小康與翁茂鍾交遊不受懲戒、免議確定

最高行政法院法官鄭小康收受佳和集團負責人翁茂鍾贈送的襯衫，未迴避審理翁所涉的行政訴訟案件，判決雖未對翁有利，但宣判後他主動和翁聯繫、說明，監察院彈劾。懲戒法院職務法庭判鄭三度與翁飲宴、未自行迴避翁茂鍾公司涉入的行政訴訟案件不受懲戒，收受12件襯衫、主動打電話聯繫等部分免議。第二審今駁回監院上訴確定。

鄭小康2005年6月、2006年3月及2008年農曆春節前後，三度與翁茂鍾等人飲宴，鄭自稱與翁並無深交，卻於餐會後提供自家地址，自2006年1月起至2015年9月止，在春節、端午節、中秋節前後，無端收受翁茂鍾餽贈12件襯衫。

監院認為鄭小康2008年曾擔任台北高等行政法院審判長，審理兩件翁茂鍾公司行政訴訟案，判決雖未對翁茂鍾有利，但未迴避仍予審結，且宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，行為明顯不當而彈劾。此外，襯衫雖是翁主動寄至住處，鄭未積極索討，也無法預期翁寄送時間或是否持續寄送，但監院認為鄭身為法官，應知收受餽贈不得有損法官公正、中立、廉潔、正直形象，應有警覺盡可能的禮貌性拒絕、退回或向政風單位、首長通報。

職務法庭第二審認為，依照行政訴訟法第19條列舉法定應自行迴避事由，一審認為鄭不須迴避並沒有錯。第二審指出，在法官法制定施行後，對法官倫理和行為紀律的法制要求才較完備，此前司法院雖有法官守則，但在案件迴避上如何解釋適用，並不明確；且法官若輕易或任意迴避案件，一樣是違反法官不得拒絕審判的倫理誡命。

鄭小康2008年8月28日才歸建台北高等行政法院，而同年9月4日、9月18日行言詞辯論，再於9月18日、10月2日判決怡華公司之訴為無理由。第二審認為鄭這時發現怡華公司的代表人是翁茂鍾，要求他立即揭露此一資訊，並自行迴避，稍嫌過苛，也不構成懲戒事由，監院上訴無理。

收受襯衫等部分，一審指違失情節重大，有懲戒必要，應處「罰款」，不過已超過懲戒權行使期間而免議。鄭小康最後的違失行為在2015年9月間，依2012年7月6日施行的法官法規定「已逾5年者，不得為罰款或申誡之懲戒」，監院去年9月16日才移送職務法庭，第二審認為免議判決無違法之處。