強盜犯大鬧法庭 撞斷法警鼻骨、出嘴亂咬再判5月賠12萬

台中楊姓男子涉嫌連續犯下強盜案被收押，1月到台中地方法院開庭還朝魏姓法警等人施暴，狠咬對方手臂、猛推撞牆導致魏鼻骨骨折，法院以他蔑視公權力依傷害罪判5月，魏再提民事求償12萬2543元，楊雖雙手一攤喊沒錢，民事則認魏求償有據，判楊應給付魏全額，可上訴。

楊男（28歲）曾因販毒黑吃黑洗劫買家，後為了支付和解金又再度和吳姓同夥共謀強盜案，去年10月1日佯裝要和網友買高價球鞋，卻趁對方一上車拿疑似槍枝形狀不明物抵住他後腦，搶走現金、手機及球鞋共5萬多元，2人落網均遭收押。

楊今年1月25日從台中看守所押解到台中地方法院第5法庭開準備程序庭時，下午5點多庭訊後法官諭知還押，庭內阮姓、魏姓法警準備要將他上銬，楊突然失控拿鐵椅推向阮，再將魏猛推向牆壁害他鼻子撞到骨折，眾人合力壓制楊還狠咬另名廖姓法警，被依妨害公務、傷害罪嫌送辦。

檢方訊時，楊辯稱沒有要攻擊法警的意思，還說他是氣不過同庭的吳姓共犯，他覺得自己很無辜，想要繞過去打他，可能才因此撞到法警，檢方不採信依法起訴。

刑事部分，法院以楊男素行不良，明知現場多名法警在執行公務，卻以強暴方式蔑視、影響國家公權力行使，且犯後否認沒和解，依傷害罪判他5月。

魏姓法警提刑事附帶民事損害賠償，主張遭楊男攻擊鼻骨骨折、鼻中隔彎曲及肥厚性鼻炎等，醫藥費、精神撫慰金10萬元等，一共對魏求償12萬2543元。

楊男表示，對於魏請求醫藥費沒有意見，但認為他求償10萬元精神撫慰金過高，自己目前羈押中，無力清償。