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帳戶日匯14筆113萬 他報存摺遺失補發金額兜不攏慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市22歲徐姓男子，日前接獲車手頭指示，臨櫃辦理存摺遺失補發後，再將餘額80萬元領出，行員發現徐男帳戶金流異常報警，警方發現他帳戶當天有14筆共113萬，當場考詢，徐因金額兜不攏露破綻，坦承因擋不住28萬酬勞誘惑才當車手。

警方指出，無業的徐姓男子昨天下午前往鼓山區明誠四路路一家銀行，臨櫃補辦存摺遺失和補發業務，行員發現帳戶內有多筆款項匯入，覺得可疑報警。

鼓山分局龍華所巡佐陳仲武、警員謝艾純趕抵現場，徐男向警方表示，因存摺遺失，要補發將帳戶內的餘額83萬領出，行員告知「轉出和轉進很多筆」，徐回自己是工程小包商，「都是下游廠商匯的工程款」。

行員告知徐男，餘額和實際帳戶中的金額不相符，雖已報遺失，但前一晚還有很多筆匯入。警方隨後確認，徐男帳戶裡當天有14筆、共113萬元款項匯入，和徐男所說的餘額83萬不符，因他無法說出款項來源且破綻百出，將他帶回派出所查辦。

徐男後來坦承自己當車手，因上游承諾若成功取出帳戶內的80多萬，可以拿到3成5約28萬的高報酬，他擋不住誘惑才淪為車手，當下還不免抱怨上游「存款增加30多萬卻沒說」，害他露餡被逮；警詢後，被依洗錢防制法罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並持續擴大追查上游成員。

高市徐姓男子的帳戶日匯14筆113萬元，卻去銀行報存摺遺失，打算補發領出金額，因金額兜不攏，坦承是車手，被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高市徐姓男子的帳戶日匯14筆113萬元，卻去銀行報存摺遺失，打算補發領出金額，因金額兜不攏，坦承是車手，被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高市鼓山警分局警方查扣徐姓車手帳戶中匯入的113萬贓款。記者石秀華／翻攝
高市鼓山警分局警方查扣徐姓車手帳戶中匯入的113萬贓款。記者石秀華／翻攝

車手 洗錢

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